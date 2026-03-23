«Надо сюда приходить и задаваться вопросом, как такое могло быть» – Хренин о трагедии Хатыни

Мемориальный комплекс «Хатынь» накануне посетили 32 тысячи человек. 22 марта исполнилось 83 года со дня трагедии. В Логойском районе прошла акция памяти «Приди и поклонись». Почтить жертв фашистской агрессии приехали представители власти, трудовые коллективы, общественные и молодежные организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для белорусов боль Хатыни – часть национальной памяти, то, что передается из поколения в поколение. Участники мероприятий говорили о сакральной ценности мемориала и его роли в сохранении правды о Великой Отечественной войне.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Была возможность у меня пообщаться со студентами Гродненского государственного университета. Ребята обратились с вопросом поучаствовать вместе с нашим 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном в проведении поисковых работ. Но я, пользуясь случаем, задал вопрос студентам. Говорю: «Поднимите руку, кто ни разу не был в Хатыни». Не было поднятых рук.

И вот важно еще одно значение, которое для себя я понял, – это чтобы нас не могли обмануть, нашу молодежь не могли обмануть. Поэтому надо сюда приходить и задаваться этим вопросом: как такое могло быть, и что нужно сделать, чтобы такого не повторилось. И понимать, что мы должны быть, как никогда, сильны, сплоченны, собранны и работать во благо нашей Родины.

Министр обороны и члены коллегии военного ведомства посетили музей на территории комплекса. В книге почетных гостей оставлена запнись – дань уважения людям, чьи жизни унесла трагедия, и напоминание о цене мира.