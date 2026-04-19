В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы. По последним данным социологических исследований, места в Народном собрании забронировали представители пяти политических объединений, но шанс преодолеть четырехпроцентный барьер имеют еще четыре политических блока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно опросам, новая партия бывшего президента «Прогрессивная Болгария» может занять первое место. Румен Радев не раз выражал пророссийские взгляды, а теперь обещает бороться с коррупцией. Бывший военный летчик, почитающий уходящего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, противник перехода Болгарии на евро. Радев дважды побеждал на президентских выборах. Занимая высший государственный пост, он неоднократно критиковал партии, входившие в сменяющие друг друга коалиционные правительства, и пользовался высоким уровнем поддержки.