В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы

Пентагон опроверг сообщения о нехватке еды у военных США на Ближнем Востоке

По его словам, была проверена логистика авианосца «Линкольн» и корабля «Триполи», откуда поступили жалобы, что их кормят подошвами от сапог. Якобы у обоих судов есть довольствие первой категории более чем на 30 дней.