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В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы

19 апреля 2026 07:45
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В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы. По последним данным социологических исследований, места в Народном собрании забронировали представители пяти политических объединений, но шанс преодолеть четырехпроцентный барьер имеют еще четыре политических блока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы-2

Согласно опросам, новая партия бывшего президента «Прогрессивная Болгария» может занять первое место. Румен Радев не раз выражал пророссийские взгляды, а теперь обещает бороться с коррупцией. Бывший военный летчик, почитающий уходящего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, противник перехода Болгарии на евро. Радев дважды побеждал на президентских выборах. Занимая высший государственный пост, он неоднократно критиковал партии, входившие в сменяющие друг друга коалиционные правительства, и пользовался высоким уровнем поддержки. 

# Новости Болгарии

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