Защита Родины – призвание сильных духом, для которых честь и независимость страны превыше всего. Во Дворце Республики прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил. Госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович зачитал поздравительный адрес Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своем послании глава государства выразил особую признательность ветеранам, подчеркнув: мы обязаны чтить подвиг героев Великой Отечественной войны, ведь забвение уроков прошлого неизбежно ведет к повторению трагических страниц истории. Эти слова сегодня звучат особенно остро – мирное небо над Беларусью требует постоянной защиты. Нарастающая милитаризация у западных границ заставляет Беларусь держать порох сухим. Но, несмотря на сложную обстановку, Минск остается открытым к диалогу.

Такое представительство еще раз подтверждает: Беларусь готова к прозрачным контактам, однако Минобороны подчеркивает, что полноценный диалог возможен лишь тогда, когда встречные усилия прикладывают обе стороны. И пока дипломатические каналы остаются открытыми, армия делом подтверждает свою готовность к любым сценариям.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Сегодня можно сказать, что наши Вооруженные Силы в военно-техническом плане как никогда мощны и сильны. Наша мощь заключается в том, что у нас есть люди, готовые всегда встать в строй, и есть четкое понимание, что сегодня на поле боя все решает офицер и солдат. Поэтому День защитников Отечества и Вооруженных Сил нам нужен, чтобы мы не забывали. Не забывали и помнили о той мощи, которая есть у нас, о той силе, которую нельзя измерить гонкой вооружения, какими-то тактико-техническими характеристиками. И эта сила – в наших людях.

Адекватным ответом на внешние вызовы становится масштабное переоснащение: в войска поступают ракетные комплексы «Полонез-М», зенитные системы «Тор-М2» и ударные вертолеты Ми-35М. Проверить вооружение и подготовку солдат в деле позволяет внезапная проверка боеготовности. Уже больше месяца в разных регионах страны подразделения отрабатывают марши, развертывание в укрепрайонах и отражение атак диверсионных групп, в том числе в ночное время. Это доказывает, что наш стальной щит крепок как никогда.