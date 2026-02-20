Хренин: сегодня наши Вооружённые Силы сильны как никогда
Защита Родины – призвание сильных духом, для которых честь и независимость страны превыше всего. Во Дворце Республики прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил. Госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович зачитал поздравительный адрес Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В своем послании глава государства выразил особую признательность ветеранам, подчеркнув: мы обязаны чтить подвиг героев Великой Отечественной войны, ведь забвение уроков прошлого неизбежно ведет к повторению трагических страниц истории.
Эти слова сегодня звучат особенно остро – мирное небо над Беларусью требует постоянной защиты. Нарастающая милитаризация у западных границ заставляет Беларусь держать порох сухим. Но, несмотря на сложную обстановку, Минск остается открытым к диалогу.
Такое представительство еще раз подтверждает: Беларусь готова к прозрачным контактам, однако Минобороны подчеркивает, что полноценный диалог возможен лишь тогда, когда встречные усилия прикладывают обе стороны. И пока дипломатические каналы остаются открытыми, армия делом подтверждает свою готовность к любым сценариям.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Сегодня можно сказать, что наши Вооруженные Силы в военно-техническом плане как никогда мощны и сильны. Наша мощь заключается в том, что у нас есть люди, готовые всегда встать в строй, и есть четкое понимание, что сегодня на поле боя все решает офицер и солдат.
Поэтому День защитников Отечества и Вооруженных Сил нам нужен, чтобы мы не забывали. Не забывали и помнили о той мощи, которая есть у нас, о той силе, которую нельзя измерить гонкой вооружения, какими-то тактико-техническими характеристиками. И эта сила – в наших людях.
Адекватным ответом на внешние вызовы становится масштабное переоснащение: в войска поступают ракетные комплексы «Полонез-М», зенитные системы «Тор-М2» и ударные вертолеты Ми-35М. Проверить вооружение и подготовку солдат в деле позволяет внезапная проверка боеготовности.
Уже больше месяца в разных регионах страны подразделения отрабатывают марши, развертывание в укрепрайонах и отражение атак диверсионных групп, в том числе в ночное время. Это доказывает, что наш стальной щит крепок как никогда.
Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Беларусь – это мирная страна. Глава государства не раз подчеркивал, что армия – это не инструмент агрессии. Это щит. Щит, который должен быть надежный и сильный. И эти слова главы государства, нашего Главнокомандующего, очень четко отражают философию развития наших Вооруженных Сил. Они должны быть сильные, боеспособные и мобильные. В любой момент готовы противостоять любой агрессии извне.
Вячеслав Яковицкий, слушатель факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Для меня служба в Вооруженных Силах, служба в армии – это профессия по призванию. Начиная от момента своего поступления в Военную академию в далеком 2000 году и по сегодняшний день, ни разу не пожалел. И есть желание расти только вперед, выше и стремиться к новым высотам.
Но армия – это не только броня и цифры в отчетах. Это прежде всего люди, которые сегодня, в канун праздника, несут службу в лесах, на границе и за пультами управления. В их выдержке и спокойствии – уверенность миллионов белорусов. Быть защитником – значит быть опорой для своей семьи и своего дома. И пока на страже стоят те, для кого честь дороже жизни, над нашей Беларусью будет оставаться чистое и мирное небо.