Память в строках – в Бресте прошел областной этап фестиваля-конкурса патриотической песни
Память через музыку и голос поколения. В Бресте прошел областной этап национального фестиваля-конкурса патриотической песни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2026 году проект «Солдатский конверт» приурочен к 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
Конкурс собрал более 20 вокалистов и ансамблей. В их исполнении прозвучали как хиты военных лет, так и современные произведения о мужестве и родине. Особое внимание жюри уделило авторским композициям, в которых молодежь постаралась выразить личное отношение к истории и подвигу народа.
Мария Назарова, участница национального фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт – 2026»:
В конкурсе я участвую первый раз, поэтому для меня конкурсы, особенно патриотических песен, являются, наверное, одними из самых важных, потому что мы помним, мы чтим. Я приготовила произведение «Белые панамки», сложное произведение, особенно эмоционально, потому что, слушая такие строки, не хочется их испортить, не хочется донести не то. Поэтому постараемся сделать все возможное, чтобы напомнить о том, как это было страшно, и чтобы этого никогда не повторилось.
Александра Мышленник, заведующая филиалом «Тельмовский сельский Дом культуры»:
В первую очередь оцениваются вокальные данные, подача песни, то, как артист проникнет в нее, как он ее подаст. Образ, конечно же, как на сцене будет себя вести артист, на это все обращается внимание.
Победители регионального этапа представят Брестскую область в финале, который пройдет в Минске. Далее конкурсантов ждет международный этап. Он пройдет летом в Ставрополе. Конкуренцию лучшим голосам Беларуси составят представители России и других стран.