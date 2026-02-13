Какой эффект получат Вооружённые Силы от внезапной проверки готовности? Ответил министр обороны
Александр Лукашенко сегодня, 13 февраля, лично проинспектировал боеготовность Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках внезапной проверки Главнокомандующий посетил 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе.
О том, куда именно приедет Президент, не был в курсе даже министр обороны. Виктора Хренина предупредили в 7 утра.
Давайте говорить откровенно, радости немного – Лукашенко лично проверил боеготовность Вооружённых Сил.
Проверка проводится с учетом реального опыта современных вооруженных конфликтов. Полученные результаты станут практической базой для дальнейшего развития и совершенствования белорусской армии.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Мы должны быть постоянно в напряжении. Военнослужащий должен быть готов морально, физически и, конечно, профессионально выполнить задачу. Потому что если начинаются любая война или конфликт, то понятно, враг нападающий пытается диктовать условия и рассчитывает на внезапность. Не должно быть так, что нас ошеломили, мы растерялись и разбежались. Мы должны сразу дать отпор.