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Какой эффект получат Вооружённые Силы от внезапной проверки готовности? Ответил министр обороны

13 февраля 2026 13:35
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Александр Лукашенко сегодня, 13 февраля, лично проинспектировал боеготовность Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках внезапной проверки Главнокомандующий посетил 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе.

О том, куда именно приедет Президент, не был в курсе даже министр обороны. Виктора Хренина предупредили в 7 утра.

Давайте говорить откровенно, радости немного – Лукашенко лично проверил боеготовность Вооружённых Сил.

Какой эффект получат Вооружённые Силы от внезапной проверки готовности? Ответил министр обороны-2

Проверка проводится с учетом реального опыта современных вооруженных конфликтов. Полученные результаты станут практической базой для дальнейшего развития и совершенствования белорусской армии.

Какой эффект получат Вооружённые Силы от внезапной проверки готовности? Ответил министр обороны-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Мы должны быть постоянно в напряжении. Военнослужащий должен быть готов морально, физически и, конечно, профессионально выполнить задачу. Потому что если начинаются любая война или конфликт, то понятно, враг нападающий пытается диктовать условия и рассчитывает на внезапность. Не должно быть так, что нас ошеломили, мы растерялись и разбежались. Мы должны сразу дать отпор.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Виктор Хренин # Министерство обороны Республики Беларусь

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