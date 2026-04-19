Главная цель – сохранить! Лукашенко ответил на вопрос о будущем Беларуси и своем преемнике

Во время почти двухчасового интервью обсудили большую сделку между Минском и Вашингтоном, возможную ревность Москвы, предполагаемую встречу Александра Лукашенко и Дональда Трампа, дружбу нашего Президента с мировыми лидерами, а также судьбу ЕС, Ближнего Востока и мира. Вместе с политическими темами прозвучал и ряд личных вопросов. В том числе самый нетривиальный – о том, когда белорусский лидер покинет свой пост.

Рик Санчес, ведущий ток-шоу «Эффект Санчеса» на телеканале RT: Скажите, задумывались ли вы о том, что будет с Беларусью после Лукашенко? Вы упоминали, что уйдете. Что будет со страной? Как вы видите ее будущее?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для меня очень важный вопрос, как вообще для человека. Я немало сделал для того, чтобы Беларусь была такой, какой она есть. Мирная, спокойная страна. Конечно, я думаю о том, чтобы она сохранилась и чтобы это была земля возможностей для любого человека. Чтобы человек мог реализовать себя здесь. Вот в этом плане мы преуспели. Мы это сделали. И человек здесь спокойно живет, детишек растит, образование получает в равных условиях.

Что мой, сын Президента, что других. У меня сын учился в деревенской школе. Вместе со всеми поддерживает со многими отношения. Он поступил в Пекинский университет. Один из лучших университетов мира, где преподают на английском языке. Но он к этому стремился. Он всегда хорошо учился. Занимаясь со всеми, а условия были равные для всех. Я за этим внимательно следил. Он в некоторой степени половину из класса своих ребят превзошел. Ну, возможности... И для других было. И многие, очень многие закончили вузы и получили высшее образование. Поэтому я хочу, чтобы такая Беларусь была сохранена. У кого-то больше возможностей, у кого-то меньше. Но возможности есть.

Пример тому и нынешний Президент. Решение нашего белорусского народа. Решение. Вот как он решит, так и будет. Я ведь помню, когда меня первый раз избирали. Это было решение белорусского народа. И я тогда получил 80,3 % голосов. Тогда, когда фальсификация, все там били-ломали, 80,3 %. Я это помню. Народ стеной за меня стоял. Проценты были большие. Поэтому я, памятая это, буду следовать этим путем. Не хочет народ. Насильно мил не будешь, как у нас говорят. Поэтому я думаю, что задолго до того, как я уйду в мир иной, и мы с вами будем на пенсии ловить рыбу у вас в Соединенных Штатах Америки, здесь будет работать нормальный человек. У нас много хороших, толковых людей.