Национальный исторический музей Беларуси – о чем спорили при разработке концепции?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Денис Дук.

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Концепция – да. Я входил в состав рабочей группы по обсуждению подходов.

Были очень жаркие дискуссии у участников. Эти дискуссии действительно имели под собой основание, потому что мы же строим на века и хотим заложить очень важные смыслы, которые не будут вызывать отторжения ни у кого. Ни у наших гостей, ни у наших соседей.

Даже при всем том, что мы сегодня имеем и дружественных соседей, и так история сложилась, что и недружественных соседей. Когда они стали друзьями, чтобы они приехали и сказали: да, белорусы сделали действительно свою историю, которой могут гордиться.

У нас, в отличие от многих народов, нет ни одного эпизода нашей истории, которую мы хотели бы вычеркнуть из памяти. То есть не было ни одного периода в нашей истории, за который нам бы был стыдно. Это качество нашего белорусского характера.