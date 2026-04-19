Национальный исторический музей Беларуси – о чем спорили при разработке концепции?
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Денис Дук.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы принимаете участие в строительстве исторического музея? В плане концепции.
Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Концепция – да. Я входил в состав рабочей группы по обсуждению подходов.
Были очень жаркие дискуссии у участников. Эти дискуссии действительно имели под собой основание, потому что мы же строим на века и хотим заложить очень важные смыслы, которые не будут вызывать отторжения ни у кого. Ни у наших гостей, ни у наших соседей.
Даже при всем том, что мы сегодня имеем и дружественных соседей, и так история сложилась, что и недружественных соседей. Когда они стали друзьями, чтобы они приехали и сказали: да, белорусы сделали действительно свою историю, которой могут гордиться.
У нас, в отличие от многих народов, нет ни одного эпизода нашей истории, которую мы хотели бы вычеркнуть из памяти. То есть не было ни одного периода в нашей истории, за который нам бы был стыдно. Это качество нашего белорусского характера.
Денис Дук:
Что касается исторического музея, были споры по персоналиям. Сколько людей – столько мнений, а персоналии – это вещь конкретная. Сейчас концепция такая, что уходим от опредмечивания личности. Есть апологеты, без которых никуда.
Евфросиния Полоцкая, покровительница земли белорусской, причем равно признанная обеими конфессиями, католической и православной.
Есть такие столпы, которые являются краеугольными для белорусской нации, для наших духовных скрепов. Тот же Франциск Скорина, человек эпохи Ренессанса. Мы все это раскрываем в залах, среди тематических экспозиций.
Маразм продвигают как основную повестку – Дук о псевдоисториках и подмене понятий. Подробнее здесь.