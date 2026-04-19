Денис Дук: белорусы живут более 80 лет под мирным небом – в нашей истории такого не было

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Денис Дук.

Денис Дук:

Учитываем. Когда мы готовим историков, это является частью их учебного процесса. До Второй мировой были разрушены все международные институты, Лига наций перестала существовать. Потом создается ООН. ООН была крупным игроком. Сегодня мы видим опять девальвацию этой структуры. То есть опять разрушение того, что было создано, и опять все заворачивается по спирали.

Не хотелось бы, чтобы это вылилось в какие-то глобальные формы, в глобальные конфликты.

Но то, что белорусы живут более 80 лет под мирным небом, – в нашей истории такого не было никогда. Президент сегодня говорит, что мир – это главная ценность на нашей земле. Эти слова являются не просто дорогими, а определяющими для нашего сознания.

Мы живем сегодня в условиях, когда за всю историю Беларуси, за всю письменную историю с 862 года 80 лет мирного неба не было никогда. А мы сейчас это имеем. Вот что является главной ценностью сегодня – мир. А некоторые пытаются у нас это украсть. Мы сегодня живем в эпоху новых вызовов. Не дай бог нам этим вызовам поддаться.