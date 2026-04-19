Пентагон опроверг сообщения о нехватке еды у военных США на Ближнем Востоке

Пока Дональд Трамп грозит Ирану новыми ударами за невыполнение требований, озвученных на переговорах, экипажи американских боевых кораблей страдают от нехватки продовольствия. СМИ облетели кадры скудных пайков морпехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, глава Пентагона Пит Хегсет назвал сообщения о недоедании военных на Ближнем Востоке недостоверными. По его словам, была проверена логистика авианосца «Линкольн» и корабля «Триполи», откуда поступили жалобы, что их кормят подошвами от сапог. Якобы у обоих судов есть довольствие первой категории более чем на 30 дней.

Однако ранее родственники моряков сообщили о проблемах со снабжением и доставкой посылок на фоне конфликта. К тому же по данным представителя армии США военное почтовое отделение в начале апреля прекратило доставку посылок в регион. Причинами стали закрытие воздушного пространства над некоторыми странами Ближнего Востока и другие логистические последствия продолжающегося конфликта.