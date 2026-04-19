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Пентагон опроверг сообщения о нехватке еды у военных США на Ближнем Востоке

19 апреля 2026 07:40
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Пока Дональд Трамп грозит Ирану новыми ударами за невыполнение требований, озвученных на переговорах, экипажи американских боевых кораблей страдают от нехватки продовольствия. СМИ облетели кадры скудных пайков морпехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пентагон опроверг сообщения о нехватке еды у военных США на Ближнем Востоке-2

Правда, глава Пентагона Пит Хегсет назвал сообщения о недоедании военных на Ближнем Востоке недостоверными. По его словам, была проверена логистика авианосца «Линкольн» и корабля «Триполи», откуда поступили жалобы, что их кормят подошвами от сапог. Якобы у обоих судов есть довольствие первой категории более чем на 30 дней. 

Однако ранее родственники моряков сообщили о проблемах со снабжением и доставкой посылок на фоне конфликта. К тому же по данным представителя армии США военное почтовое отделение в начале апреля прекратило доставку посылок в регион. Причинами стали закрытие воздушного пространства над некоторыми странами Ближнего Востока и другие логистические последствия продолжающегося конфликта.

# США

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