В Беларуси прошел первый этап подведения итогов проверки боевой готовности Вооруженных Сил

Под руководством министра обороны Беларуси Виктора Хренина прошел первый этап подведения итогов комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под руководством министра обороны Беларуси Виктора Хренина прошел первый этап подведения итогов комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В обсуждении участвовали представители оперативных объединений, соединений и воинских частей, подразделений Минобороны, Генерального штаба и военные комиссариаты. Проверка проводилась в несколько этапов и стала одной из самых масштабных за последнее время. Сделан детальный разбор работы органов военного управления и действий войск с акцентом на способность в установленные сроки перейти с мирного на военное время и выполнить задачи по предназначению.
По словам руководства оборонного ведомства, в современных условиях ключевым фактором остается готовность к защите суверенитета, независимости и территориальной целостности.
Именно Вооруженные Силы должны гарантировать военную безопасность государства, а сама проверка была направлена на оценку оперативного командования, частей связи, охраны, обслуживания и отдельной механизированной бригады.
Особое внимание уделялось повышению живучести подразделений в условиях действий диверсионно-разведывательных групп и применения беспилотной авиации. Впервые проверочные мероприятия завершились проведением комплексного учения.
В Вооруженных Силах Беларуси началось увольнение военнослужащих срочной службы в запас.