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В Беларуси прошел первый этап подведения итогов проверки боевой готовности Вооруженных Сил

16 апреля 2026 07:51
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Под руководством министра обороны Беларуси Виктора Хренина прошел первый этап подведения итогов комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси прошел первый этап подведения итогов проверки боевой готовности Вооруженных Сил-2

В обсуждении участвовали представители оперативных объединений, соединений и воинских частей, подразделений Минобороны, Генерального штаба и военные комиссариаты. Проверка проводилась в несколько этапов и стала одной из самых масштабных за последнее время. Сделан детальный разбор работы органов военного управления и действий войск с акцентом на способность в установленные сроки перейти с мирного на военное время и выполнить задачи по предназначению.

По словам руководства оборонного ведомства, в современных условиях ключевым фактором остается готовность к защите суверенитета, независимости и территориальной целостности.

В Беларуси прошел первый этап подведения итогов проверки боевой готовности Вооруженных Сил-4

Именно Вооруженные Силы должны гарантировать военную безопасность государства, а сама проверка была направлена на оценку оперативного командования, частей связи, охраны, обслуживания и отдельной механизированной бригады.

Особое внимание уделялось повышению живучести подразделений в условиях действий диверсионно-разведывательных групп и применения беспилотной авиации. Впервые проверочные мероприятия завершились проведением комплексного учения.

В Вооруженных Силах Беларуси началось увольнение военнослужащих срочной службы в запас.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Министерство обороны Республики Беларусь # Виктор Хренин

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