В Беларуси прошел первый этап подведения итогов проверки боевой готовности Вооруженных Сил

Под руководством министра обороны Беларуси Виктора Хренина прошел первый этап подведения итогов комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В обсуждении участвовали представители оперативных объединений, соединений и воинских частей, подразделений Минобороны, Генерального штаба и военные комиссариаты. Проверка проводилась в несколько этапов и стала одной из самых масштабных за последнее время. Сделан детальный разбор работы органов военного управления и действий войск с акцентом на способность в установленные сроки перейти с мирного на военное время и выполнить задачи по предназначению.

По словам руководства оборонного ведомства, в современных условиях ключевым фактором остается готовность к защите суверенитета, независимости и территориальной целостности.