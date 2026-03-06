Хренин: в ВС Беларуси более 4 тыс. женщин от рядового до полковника ответственно проходят военную службу

В эти дни в Западном оперативном командовании проходит комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил. Министр обороны Виктор Хренин накануне работал в Гродненском гарнизоне. И в его маршруте была необычная, эмоциональная остановка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава оборонного ведомства лично прибыл на Гожский полигон, чтобы поздравить женщин‑военнослужащих, которые участвуют в комплексной проверке. Здесь их около 100 – и каждая совмещает нелегкую службу с настоящей женственностью. Как подчеркнул Виктор Хренин, сегодня в Вооруженных Силах служат более четырех тысяч женщин от рядового до полковника. Все они добросовестно, честно и с полной ответственностью выполняют задачи. Становятся примером – и нередко стимулом – для мужчин.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Можно еще одну уникальную особенность отметить наших женщин-военнослужащих – это их высокий моральный дух, устойчивость. Ездя по войскам, проверяя, как проходят у нас мероприятия. Ну, ни одна женщина не пожаловалась, что чего-то плохо, чего-то не устраивает. Наоборот, они стараются максимально больше показать свою ответственность за тот участок работы, который они сегодня выбрали.

В канун 8 Марта защитницам вручены очередные воинские звания досрочно. Подарком стал и эксклюзивный сухой паек, стилизованный по‑весеннему и наполненный продуктами к праздничному столу. Но и это не все сюрпризы. Вместо залпов – музыка: танкисты сменили боевые команды на хит, а на полигоне выступили творческие коллективы. После поздравления министр продолжил работу в гарнизоне: генерал‑лейтенант Хренин ознакомился с деятельностью полевого госпиталя, который задействован в проверке боеготовности.