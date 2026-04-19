Где захоронены белорусские великаны и когда найдут крест Евфросинии Полоцкой? Интервью с Денисом Дуком

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Денис Дук. Откуда появилась любовь к истории? Героическая история отца Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Откуда любовь к истории?

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Сугубо от отца, потому что с самого детства все воспоминания, которые связаны с легендами родной земли, легендами родного края, Ушаччины, Россонщины – это от него. Поэтому все из семьи. Он, кстати, ветеран войны. В 15 лет пошел партизаны, в 1942 году. Медаль «За Отвагу». Там же был пленен потом, когда легендарная операция «Прорыв». Он участвовал во всех этих рельсовых войнах, потом был пленен, попал в немецкие лагеря, прошел ужасы шталагов. А потом освобожден был союзными войсками на Эльбе и вернулся домой. Такая у него непростая судьба. Имеет боевую награду, медаль «За Отвагу», имеет Орден Великой Отечественной войны. За конкретные операции, в которых принимал участие, наградные листы, все есть. Представьте, парень 15 лет, в 16 лет уже имеет награду и возглавляет взвод подрывников. Про первую экспедицию. Что интересного откопали?

Александр Осенко:

Вспомните свою первую экспедицию. Денис Дук:

1999 год, лето, коллегиум, будущий университет в Полоцке. Тогда это был просто коллегиум, который был, по сути дела, в руинах. Он после войны был бесхозный, никому не нужный, пока по государственной инвестпрограмме туда не были вложены средства. И сейчас это красавец, украшение Полоцка. И там во дворе первые раскопки уже со своими студентами. Понеслось после этого. Теперь там целая школа. Александр Осенко:

А что нашли?

Денис Дук:

Что мы там только ни находили. Наше представление о Полоцке в 1999 году и наше представление о Полоцке в 2012 году, когда я защитил докторскую, – это два радикально разных представления. Когда мы открыли неизвестные части Полоцка XII века на площади 40 гектаров… Не могу не вспомнить, что в 2015 году, когда мы фундаментально приступили к раскопкам в Спасо-Преображенской церкви и завершили эту работу в прошлом году и торжественно подвели итог 10-летнего изучения. Сегодня это изюминка земли белорусской. Какие уникальные находки нам подарили эти раскопки? Это была совместная экспедиция Полоцкого университета, потом уже и студенты могилевского университета к этой теме приобщились, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. Такая совместная экспедиция, очень важная и нужная для всех нас, состоялась. Такие вещи дорогого стоят.

Денис Дук:

Какие находки? Евфросиния благословила нас на эти труды, потому что именно с ней связаны самые яркие находки в этой церкви, которую она построила. Мы нашли храм в храме, то есть подземный храм, который, как мы считаем, она построила для своего отца, князя Святослава-Георгия. И там есть аркасоль – это такая ниша, в которой хранили мощи. А мы знаем, что ее отец был депортирован в Византию вместе со всеми полоцкими князьями. Киевские князья их туда сослали, и обратно они не вернулись. Вернулись там 2 или 3 князя. Но Святослав не вернулся. И, скорее всего, именно его останки были погребены Евфросинией в этой аркасоли. Представляете, какая находка? Плюс мы нашли две печати Преподобной. И какая удивительная женщина, что она, когда князья, епископы имели по одной печати, редко было, кто имел две и более. Но она имела две как минимум. Сейчас есть свидетельство, что она имела еще большее количество печатей, потому что в Новгороде тоже найдена печать, связанная с именем Преподобной. Умри, но сделай Академию лучшей! Как Денис Дук исполняет наказ Лукашенко? Подробности.

Александр Осенко:

А золото-бриллианты? Денис Дук:

Золото-бриллианты нашли уже мои ученики, когда раскопали Нижний замок и Верхний замок, там были золотые, серебряные изделия. Серебряные я находил в большом количестве. У нас все-таки не Египет и не Вавилон. У нас своих цветных металлов нет. Александр Осенко:

Я бы сказал, что печать Евфросинии – это больше золота. Денис Дук:

Для науки это больше золота. Где подлинный крест Евфросинии Полоцкой?

Александр Осенко:

По вашему мнению, где крест Евфросинии? Денис Дук:

Не в Полоцке точно. Хотя в Полоцке он тоже есть, воссозданный Александр Осенко:

А где тот, настоящий крест Евфросинии? Денис Дук:

Я не хочу спекулировать на тему того, где находится крест. Но то, что он есть, я знаю точно. Рукописи не горят, крест Евфросинии, конечно же, не исчез бесследно. В те времена, когда в 1941 году он находился в Могилеве… Где он находится сегодня, есть ряд версий. Я думаю, что рано или поздно белорусы найдут свою оригинальную реликвию, потому что другого просто быть не может. Какие навыки археолога пригодились при работе на должности ректора? Александр Осенко:

Вы занимаетесь административной работой. Вы были ректором университета в Могилеве. Что вы взяли в работу из того, когда вы делали раскопки?

Денис Дук:

Во-первых, когда я был ректором в Могилеве, мы помогали всячески моим уже ученикам, которых в Полоцке сегодня работает большое количество, эти раскопки продолжать. Неслучайно я был ректором могилевского университета, открою даже не секрет, а буду констатировать факт, что в Беларуси было две самые крупные археологические школы. Та, которую создал мой учитель Георгий Васильевич Штыхов в Полоцке при его жизни. Потом я перехватил эстафету, и вторая школа в Могилеве, именно в могилевском университете. И неслучайно наш Президент вспоминает свои практики археологические у Капыцина, который водил своих студентов, он исследовал всю Могилевскую область, нашел там сотни стоянок Каменного века. Плюс целая плеяда докторов исторических наук в Могилеве жила и работала. Когда я пришел на работу ректором, мои компетенции как археолога органично влились в тот коллектив, который ныне возглавляет Игорь Александрович Марзалюк, тоже наш известный археолог, историк. И могилевский университет, и вообще могилевская земля – это вторая родина. Это край удивительных людей. Там другая аура. Мы с вами полочане, у нас нордический тип, мы суровые жители севера, а Могилевщина другая. И эта теплота, душевность, которая присуща именно жителям Могилевского края, – больше такого нигде не встречал. И университет стал родным. У меня два родных университета, сейчас Академия. Как достучаться до молодежи, чтобы донести ценность истории, в том числе военной?

Денис Дук:

Это всенародная борьба была или, как нам хотят сказать, это гражданская война? Александр Осенко:

Всенародная. А как до молодежи достучаться? Денис Дук:

Рассказывать семейные истории. Только так. И вбивать в головы воспоминания, семейные истории. Сегодня, когда мы идем по нашим площадям 9 Мая и несем портреты своих героев, это сопричастность к своему роду, к памяти своих предков, к дедушкам, уже прадедушкам, прабабушкам… Александр Осенко:

Вы говорите про акцию «Мы помним». Денис Дук:

В том числе. Плюс те замечательные конкурсы, когда наши молодежь записывает различные ролики, посвященные своим семейным историям, короткие ролики. Они погружаются в эту атмосферу. И посещение мемориалов – «Хатынь», «Борки», «Ола». Без этого это путь вникуда. Где похоронены белорусские великаны и как удалось раскопать городище Железного века

Александр Осенко:

Вы очень интересно рассказываете о раскопках. А где бы вы хотели еще покопаться в земле? В каких местах нашей Беларуси или, может быть, не в Беларуси? Денис Дук:

У нас очень развито понятие «черной археологии». Нашу передачу могут посмотреть нехорошие люди и потом побежать… Поэтому я, не называя пароль, явки, адреса, но расскажу. Детство – папа, а что это за остров посреди озера? А на острове – холмы. Что это? Волотовки. А что там? Там великаны похоронены. И у меня эта идея с детства сидела в голове. В 2012 году я все-таки эту детскую мечту реализовал. Собрал костяк единомышленников, друзей, человек десять. Супруга, сын был – и туда поехали на неделю. Взяли лодку, там рядом турбаза. Заплыли туда. Я говорю, пока не раскопаем, не выйдем.