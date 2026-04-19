Где захоронены белорусские великаны и когда найдут крест Евфросинии Полоцкой? Интервью с Денисом Дуком

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Денис Дук.
Откуда появилась любовь к истории? Героическая история отца
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Откуда любовь к истории?
Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Сугубо от отца, потому что с самого детства все воспоминания, которые связаны с легендами родной земли, легендами родного края, Ушаччины, Россонщины – это от него. Поэтому все из семьи.
Он, кстати, ветеран войны. В 15 лет пошел партизаны, в 1942 году. Медаль «За Отвагу». Там же был пленен потом, когда легендарная операция «Прорыв».
Он участвовал во всех этих рельсовых войнах, потом был пленен, попал в немецкие лагеря, прошел ужасы шталагов. А потом освобожден был союзными войсками на Эльбе и вернулся домой. Такая у него непростая судьба.
Имеет боевую награду, медаль «За Отвагу», имеет Орден Великой Отечественной войны. За конкретные операции, в которых принимал участие, наградные листы, все есть. Представьте, парень 15 лет, в 16 лет уже имеет награду и возглавляет взвод подрывников.
Про первую экспедицию. Что интересного откопали?
Александр Осенко:
Вспомните свою первую экспедицию.
Денис Дук:
1999 год, лето, коллегиум, будущий университет в Полоцке. Тогда это был просто коллегиум, который был, по сути дела, в руинах. Он после войны был бесхозный, никому не нужный, пока по государственной инвестпрограмме туда не были вложены средства. И сейчас это красавец, украшение Полоцка. И там во дворе первые раскопки уже со своими студентами. Понеслось после этого. Теперь там целая школа.
Александр Осенко:
А что нашли?
Денис Дук:
Что мы там только ни находили. Наше представление о Полоцке в 1999 году и наше представление о Полоцке в 2012 году, когда я защитил докторскую, – это два радикально разных представления. Когда мы открыли неизвестные части Полоцка XII века на площади 40 гектаров…
Не могу не вспомнить, что в 2015 году, когда мы фундаментально приступили к раскопкам в Спасо-Преображенской церкви и завершили эту работу в прошлом году и торжественно подвели итог 10-летнего изучения. Сегодня это изюминка земли белорусской.
Какие уникальные находки нам подарили эти раскопки? Это была совместная экспедиция Полоцкого университета, потом уже и студенты могилевского университета к этой теме приобщились, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. Такая совместная экспедиция, очень важная и нужная для всех нас, состоялась. Такие вещи дорогого стоят.
Денис Дук:
Какие находки? Евфросиния благословила нас на эти труды, потому что именно с ней связаны самые яркие находки в этой церкви, которую она построила. Мы нашли храм в храме, то есть подземный храм, который, как мы считаем, она построила для своего отца, князя Святослава-Георгия.
И там есть аркасоль – это такая ниша, в которой хранили мощи. А мы знаем, что ее отец был депортирован в Византию вместе со всеми полоцкими князьями. Киевские князья их туда сослали, и обратно они не вернулись. Вернулись там 2 или 3 князя. Но Святослав не вернулся. И, скорее всего, именно его останки были погребены Евфросинией в этой аркасоли. Представляете, какая находка?
Плюс мы нашли две печати Преподобной. И какая удивительная женщина, что она, когда князья, епископы имели по одной печати, редко было, кто имел две и более. Но она имела две как минимум.
Сейчас есть свидетельство, что она имела еще большее количество печатей, потому что в Новгороде тоже найдена печать, связанная с именем Преподобной.
Умри, но сделай Академию лучшей! Как Денис Дук исполняет наказ Лукашенко? Подробности.
Александр Осенко:
А золото-бриллианты?
Денис Дук:
Золото-бриллианты нашли уже мои ученики, когда раскопали Нижний замок и Верхний замок, там были золотые, серебряные изделия. Серебряные я находил в большом количестве. У нас все-таки не Египет и не Вавилон. У нас своих цветных металлов нет.
Александр Осенко:
Я бы сказал, что печать Евфросинии – это больше золота.
Денис Дук:
Для науки это больше золота.
Где подлинный крест Евфросинии Полоцкой?
Александр Осенко:
По вашему мнению, где крест Евфросинии?
Денис Дук:
Не в Полоцке точно. Хотя в Полоцке он тоже есть, воссозданный
Александр Осенко:
А где тот, настоящий крест Евфросинии?
Денис Дук:
Я не хочу спекулировать на тему того, где находится крест. Но то, что он есть, я знаю точно. Рукописи не горят, крест Евфросинии, конечно же, не исчез бесследно. В те времена, когда в 1941 году он находился в Могилеве… Где он находится сегодня, есть ряд версий. Я думаю, что рано или поздно белорусы найдут свою оригинальную реликвию, потому что другого просто быть не может.
Какие навыки археолога пригодились при работе на должности ректора?
Александр Осенко:
Вы занимаетесь административной работой. Вы были ректором университета в Могилеве. Что вы взяли в работу из того, когда вы делали раскопки?
Денис Дук:
Во-первых, когда я был ректором в Могилеве, мы помогали всячески моим уже ученикам, которых в Полоцке сегодня работает большое количество, эти раскопки продолжать. Неслучайно я был ректором могилевского университета, открою даже не секрет, а буду констатировать факт, что в Беларуси было две самые крупные археологические школы. Та, которую создал мой учитель Георгий Васильевич Штыхов в Полоцке при его жизни. Потом я перехватил эстафету, и вторая школа в Могилеве, именно в могилевском университете.
И неслучайно наш Президент вспоминает свои практики археологические у Капыцина, который водил своих студентов, он исследовал всю Могилевскую область, нашел там сотни стоянок Каменного века. Плюс целая плеяда докторов исторических наук в Могилеве жила и работала.
Когда я пришел на работу ректором, мои компетенции как археолога органично влились в тот коллектив, который ныне возглавляет Игорь Александрович Марзалюк, тоже наш известный археолог, историк.
И могилевский университет, и вообще могилевская земля – это вторая родина. Это край удивительных людей. Там другая аура. Мы с вами полочане, у нас нордический тип, мы суровые жители севера, а Могилевщина другая. И эта теплота, душевность, которая присуща именно жителям Могилевского края, – больше такого нигде не встречал. И университет стал родным. У меня два родных университета, сейчас Академия.
Как достучаться до молодежи, чтобы донести ценность истории, в том числе военной?
Денис Дук:
Это всенародная борьба была или, как нам хотят сказать, это гражданская война?
Александр Осенко:
Всенародная. А как до молодежи достучаться?
Денис Дук:
Рассказывать семейные истории. Только так. И вбивать в головы воспоминания, семейные истории. Сегодня, когда мы идем по нашим площадям 9 Мая и несем портреты своих героев, это сопричастность к своему роду, к памяти своих предков, к дедушкам, уже прадедушкам, прабабушкам…
Александр Осенко:
Вы говорите про акцию «Мы помним».
Денис Дук:
В том числе. Плюс те замечательные конкурсы, когда наши молодежь записывает различные ролики, посвященные своим семейным историям, короткие ролики. Они погружаются в эту атмосферу. И посещение мемориалов – «Хатынь», «Борки», «Ола». Без этого это путь вникуда.
Где похоронены белорусские великаны и как удалось раскопать городище Железного века
Александр Осенко:
Вы очень интересно рассказываете о раскопках. А где бы вы хотели еще покопаться в земле? В каких местах нашей Беларуси или, может быть, не в Беларуси?
Денис Дук:
У нас очень развито понятие «черной археологии». Нашу передачу могут посмотреть нехорошие люди и потом побежать… Поэтому я, не называя пароль, явки, адреса, но расскажу.
Детство – папа, а что это за остров посреди озера? А на острове – холмы. Что это?
Волотовки. А что там? Там великаны похоронены. И у меня эта идея с детства сидела в голове. В 2012 году я все-таки эту детскую мечту реализовал. Собрал костяк единомышленников, друзей, человек десять. Супруга, сын был – и туда поехали на неделю. Взяли лодку, там рядом турбаза. Заплыли туда. Я говорю, пока не раскопаем, не выйдем.
Денис Дук:
Но мы копали не курганы, а городище, которое тоже обнаружили рядом. Понятно, что люди, похороненные в курганах, – это те, кто жил на этом городище. И эта детская мечта осуществилась. Я знаю, кто там похоронен, когда жили эти люди, чем они занимались. Плюс для науки сделал вклад – открыли еще одно городище, внесли его на археологическую карту, пока закрытую, чтобы не было «черных» копателей после нас.
Эта мечта привела к тому, что я своими руками с друзьями, с супругой, с ребенком раскопали и узнали, что это городище Железного века.
Идем посуду мыть, а там спуск, который сделал был тысячелетия назад. Сидим, девчонки моют посуду и говорят: слушай, у меня такое ощущение, что до этого тут делали то же самое тысячи рук. Живое ощущение – ты поднимаешь голову, а эта энергетика, валы оставшиеся – все сохранилось. Остров изолированный, там никакой хозяйственной деятельности нет. Открою тайну, это на Россонщине.
Рецепт жизни от настоящего белоруса