Лукашенко жестко предупредил военных – что показала проверка белорусской армии

Апрель в Беларуси – время особого духовного подъема. Сегодня католический мир празднует Пасху, а православные – Вербное воскресенье. В эти светлые дни мы особенно остро осознаем ценность тишины и спокойствия на нашей земле. Сохранить этот мир – прямая обязанность и святое дело для людей в погонах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главнокомандующий подвел итоги масштабной проверки боеготовности армии. Александр Лукашенко был предельно точным и ясно сформулировал цель и проверки, и нашей политики. Если мы не будем спать в шапку, то и в Беларусь никто не сунется. А если посмотреть за периметр, то там миром и не пахнет. Пахнет как раз порохом и войной, и это не наши домыслы или фобии, а реальная картина.

Польша и страны Балтии продолжают наращивать военные расходы и закупать наступательное вооружение. Варшава в 2026 году планирует потратить на оборону около 55 миллиардов долларов. Это 4,8 % ВВП, один из самых высоких показателей в НАТО. Литва пошла еще дальше. Больше 5 % ВВП. А из последнего – строительство нового военного полигона буквально в шаге от нашей границы. И это далеко не все факты, которые нас настораживают и тоже заставляют действовать. Вот и проверка армии – это не про то, что мы собираемся нападать. У нас даже такого вооружения в должном количестве нет, да и мы не пытаемся его накопить. Наоборот, это про то, как будем защищаться в случае чего. Военные, как никто другой, это знают. А потому уж кого-кого, но в первую очередь их самих должно волновать, в каком состоянии личный состав и техника. Ведь наша безопасность – это не подарок свыше, а результат постоянной работы. В том числе нашей армии.

Это 1 апреля – самый нешуточный день в истории Вооруженных Сил современной Беларуси. На ковер Главнокомандующего позвали три сотни офицеров со всех гарнизонов страны. Начиная с 16 января, депеши от Первого внезапно приходили в разные части формирования. Описание боевых задач вручали прямо в руки комбатам и комбригам. Строгости тестам для настоящих мужчин добавила и небывалая зима. Из-за этих экзаменов Первый даже поездку на Совет мира отложил. Лукашенко: если кто-то решит смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. Подробнее.

Беларусь – это перекресток цивилизации, а значит, интересов. История наших земель – это история войн. Каждые 30-50 лет нашу территорию штурмовали и топтали оккупанты. Вот одна из причин демографических проблем и отсутствия британского или швейцарского благополучия. Но впервые в истории мир на нашей земле уже почти 9 десятилетий. Президент желает и дальше его сохранить. А для этого надо быть сильными. Такая сила нашей армии. Вот мы и проверили.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Со стороны главы государства звучали и критика, и поручения, и предостережения. Вы знаете, сегодня в буквальном смысле слова на внешнем контуре не становится спокойнее. Что требует, конечно же, особого внимания. Ведь данные военно-политической обстановки, о которой говорил Главнокомандующий, были представлены не просто как анализ, а содержали прогноз, составленный лучшими аналитиками КГБ, ГРУ, ОАЦ и других структур. Исходя из которого видно, что говорить сегодня о спокойном мире попросту не приходится. Да и о чем, в принципе, говорить, когда тот же министр обороны ФРГ Борис Писториус уже обозначил прошедшее лето как последнее мирное лето, когда начальник Генерального штаба Франции адмирал Фабьен Мандон нацеливает Вооруженные Силы на войну с нами через всего лишь какие-то 3-4 года. А собравшиеся в Вильнюсе участники саммита Люблинского треугольника недвусмысленно начинают угрожать Беларуси.

Такие вот настроения в штабах западных соседей по континенту. Понятно, битв под Прохоровкой и катков Гудериана не будет. Про акценты на батальонно-тактические группы Первый уже не первый раз предупреждал. Поэтому проверки подвергли силы постоянной готовности. Их задача – сбить спесь блицкрига у вероятного противника. Нужна хотя бы неделя, чтобы развернуть основные силы, провести мобилизацию и дождаться союзников. Лукашенко назвал безальтернативную гарантию мира и безопасности государства.

Потенциально вероятный сценарий развития ситуации – реакция должна быть мгновенной, все работать как часы, а для этого должны быть отработаны не только управленческие механизмы мобилизации, но войска должны сохранять хорошую физическую форму, а техника быть в строю. Особое внимание было уделено оперативной логистике. Подразделения не раз меняли районы сосредоточения. Ведь расположение частей обоих командований, Северного и Северо-западного, есть даже на страницах интернет-энциклопедии. Лукашенко рассказал о привлечении к проверке армии КГК. Помните эту классическую фразу «руины стреляют»? Чтобы не было руин, созданы разные линии обороны: в болотах и лесах, в местах вероятного пересечения основного удара противника.

Александр Тиханский, эксперт в сфере безопасности:

Первая цель – проверить уровень боеготовности, боеспособности белорусской армии и готовность ее в военное время выполнять задачи по предназначению. И второе. Она имела и внешнеполитическую функцию – показать, что мы в любом случае, скажем так, готовы к отражению какой-то атаки, если она будет от агрессора.

Опыт СВО, лайфхаки от бойцов «Вагнера» учтены. Президент делает все, чтобы сохранить мирное небо Беларуси. Но каждый должен уметь выполнять свою работу. Эта проверка боеготовности еще и намек, кому следует. Мы тоже уроки прошлого помним. И, кстати, весь процесс проверки охватил только оборонительные навыки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас под ружьем сколько тысяч сегодня? Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

70 тысяч. Александр Лукашенко:

Всего под 100 тысяч. Но у Карпенкова и Кубракова тоже войска, и небольшие в Комитете госбезопасности и прочее. 100 тысяч. Полмиллиона с учетом дополнительного призыва в случае войны.

С одной стороны, у нас «Полонезы» на марше, сами же и производим, а с другой, не все так бравурно. Жесткая проверка, инициированная Главнокомандующим, показала, что техника иногда тормозит. Лукашенко предупредил военных насчет вооружения.

Вот известный 140-й ремонтный завод в Борисове. Во время оголтелого парламентаризма вообще ведра и телеги производил. Решение Первого спасло предприятие. До этого танки резали на металлолом и составами отправляли в Германию. А это ведь ударная сила всех сухопутных формирований.