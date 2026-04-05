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Лукашенко жестко предупредил военных – что показала проверка белорусской армии

05 апреля 2026 17:16
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Апрель в Беларуси – время особого духовного подъема. Сегодня католический мир празднует Пасху, а православные – Вербное воскресенье. В эти светлые дни мы особенно остро осознаем ценность тишины и спокойствия на нашей земле. Сохранить этот мир – прямая обязанность и святое дело для людей в погонах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Главнокомандующий подвел итоги масштабной проверки боеготовности армии. Александр Лукашенко был предельно точным и ясно сформулировал цель и проверки, и нашей политики. Если мы не будем спать в шапку, то и в Беларусь никто не сунется. А если посмотреть за периметр, то там миром и не пахнет. Пахнет как раз порохом и войной, и это не наши домыслы или фобии, а реальная картина.

Лукашенко жестко предупредил военных – что показала проверка белорусской армии-2

Польша и страны Балтии продолжают наращивать военные расходы и закупать наступательное вооружение. Варшава в 2026 году планирует потратить на оборону около 55 миллиардов долларов. Это 4,8 % ВВП, один из самых высоких показателей в НАТО. Литва пошла еще дальше. Больше 5 % ВВП. А из последнего – строительство нового военного полигона буквально в шаге от нашей границы. И это далеко не все факты, которые нас настораживают и тоже заставляют действовать.

Вот и проверка армии – это не про то, что мы собираемся нападать. У нас даже такого вооружения в должном количестве нет, да и мы не пытаемся его накопить. Наоборот, это про то, как будем защищаться в случае чего. Военные, как никто другой, это знают. А потому уж кого-кого, но в первую очередь их самих должно волновать, в каком состоянии личный состав и техника. Ведь наша безопасность – это не подарок свыше, а результат постоянной работы. В том числе нашей армии. 

Лукашенко жестко предупредил военных – что показала проверка белорусской армии-4

Это 1 апреля – самый нешуточный день в истории Вооруженных Сил современной Беларуси. На ковер Главнокомандующего позвали три сотни офицеров со всех гарнизонов страны. Начиная с 16 января, депеши от Первого внезапно приходили в разные части формирования. Описание боевых задач вручали прямо в руки комбатам и комбригам. Строгости тестам для настоящих мужчин добавила и небывалая зима. Из-за этих экзаменов Первый даже поездку на Совет мира отложил. 

Лукашенко: если кто-то решит смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. Подробнее.

Лукашенко жестко предупредил военных – что показала проверка белорусской армии-6

Беларусь – это перекресток цивилизации, а значит, интересов. История наших земель – это история войн. Каждые 30-50 лет нашу территорию штурмовали и топтали оккупанты. Вот одна из причин демографических проблем и отсутствия британского или швейцарского благополучия. Но впервые в истории мир на нашей земле уже почти 9 десятилетий. Президент желает и дальше его сохранить. А для этого надо быть сильными. Такая сила нашей армии. Вот мы и проверили.

Лукашенко жестко предупредил военных – что показала проверка белорусской армии-8

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Со стороны главы государства звучали и критика, и поручения, и предостережения. Вы знаете, сегодня в буквальном смысле слова на внешнем контуре не становится спокойнее. Что требует, конечно же, особого внимания. 

Ведь данные военно-политической обстановки, о которой говорил Главнокомандующий, были представлены не просто как анализ, а содержали прогноз, составленный лучшими аналитиками КГБ, ГРУ, ОАЦ и других структур. Исходя из которого видно, что говорить сегодня о спокойном мире попросту не приходится. 

Да и о чем, в принципе, говорить, когда тот же министр обороны ФРГ Борис Писториус уже обозначил прошедшее лето как последнее мирное лето, когда начальник Генерального штаба Франции адмирал Фабьен Мандон нацеливает Вооруженные Силы на войну с нами через всего лишь какие-то 3-4 года. А собравшиеся в Вильнюсе участники саммита Люблинского треугольника недвусмысленно начинают угрожать Беларуси. 

Лукашенко жестко предупредил военных – что показала проверка белорусской армии-10

Такие вот настроения в штабах западных соседей по континенту. Понятно, битв под Прохоровкой и катков Гудериана не будет. Про акценты на батальонно-тактические группы Первый уже не первый раз предупреждал. Поэтому проверки подвергли силы постоянной готовности. Их задача – сбить спесь блицкрига у вероятного противника. Нужна хотя бы неделя, чтобы развернуть основные силы, провести мобилизацию и дождаться союзников. 

Лукашенко назвал безальтернативную гарантию мира и безопасности государства.

Лукашенко жестко предупредил военных – что показала проверка белорусской армии-12

Потенциально вероятный сценарий развития ситуации – реакция должна быть мгновенной, все работать как часы, а для этого должны быть отработаны не только управленческие механизмы мобилизации, но войска должны сохранять хорошую физическую форму, а техника быть в строю. Особое внимание было уделено оперативной логистике. Подразделения не раз меняли районы сосредоточения. Ведь расположение частей обоих командований, Северного и Северо-западного, есть даже на страницах интернет-энциклопедии.

Лукашенко рассказал о привлечении к проверке армии КГК.

Помните эту классическую фразу «руины стреляют»? Чтобы не было руин, созданы разные линии обороны: в болотах и лесах, в местах вероятного пересечения основного удара противника.

Лукашенко жестко предупредил военных – что показала проверка белорусской армии-14

Александр Тиханский, эксперт в сфере безопасности:
Первая цель – проверить уровень боеготовности, боеспособности белорусской армии и готовность ее в военное время выполнять задачи по предназначению. И второе. Она имела и внешнеполитическую функцию – показать, что мы в любом случае, скажем так, готовы к отражению какой-то атаки, если она будет от агрессора.

Лукашенко жестко предупредил военных – что показала проверка белорусской армии-16

Опыт СВО, лайфхаки от бойцов «Вагнера» учтены. Президент делает все, чтобы сохранить мирное небо Беларуси. Но каждый должен уметь выполнять свою работу. Эта проверка боеготовности еще и намек, кому следует. Мы тоже уроки прошлого помним. И, кстати, весь процесс проверки охватил только оборонительные навыки.

Лукашенко жестко предупредил военных – что показала проверка белорусской армии-18

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
У нас под ружьем сколько тысяч сегодня? 

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
70 тысяч. 

Александр Лукашенко:
Всего под 100 тысяч. Но у Карпенкова и Кубракова тоже войска, и небольшие в Комитете госбезопасности и прочее. 100 тысяч. Полмиллиона с учетом дополнительного призыва в случае войны.

Лукашенко жестко предупредил военных – что показала проверка белорусской армии-20

С одной стороны, у нас «Полонезы» на марше, сами же и производим, а с другой, не все так бравурно. Жесткая проверка, инициированная Главнокомандующим, показала, что техника иногда тормозит.

Лукашенко предупредил военных насчет вооружения.

Лукашенко жестко предупредил военных – что показала проверка белорусской армии-22

Вот известный 140-й ремонтный завод в Борисове. Во время оголтелого парламентаризма вообще ведра и телеги производил. Решение Первого спасло предприятие. До этого танки резали на металлолом и составами отправляли в Германию. А это ведь ударная сила всех сухопутных формирований.

Лукашенко жестко предупредил военных – что показала проверка белорусской армии-24

Александр Лукашенко:
Мне на миллиарды долларов предложили закупать самолеты, вертолеты и прочее. Когда я сказал: ребята, самолет и вертолет – это один-два часа боя. И какого боя? Поднялся – сбили. Сегодня реальная действительность доказывает это. Не скажу, что беспилотники будут решать на нашей земле все проблемы и они в бою будут, как в Украине – нет. У нас ситуация другая. Но то, что беспилотники – явная угроза нам, это факт. 

Это замечание Главнокомандующего не только про БПЛА, а в целом про подход к делу. 

Подробнее в видео.

# Александр Лукашенко # Вооруженные силы Беларуси # Виктор Хренин # Армия Беларуси

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