Соревнования по стрельбе между руководством силовых ведомств проходят в Минске

Віктар Хрэнін, міністр абароны Беларусі:

Наш глава государства требует, что каждый должен уметь, мужчина, уже не говоря про руководителей, стрелять. Поэтому не на пальцах тут рассказывать, а становись к барьеру и показывай свою огневую выучку. Уже из года в год каждый стремится, конечно же, ее улучшить. И показать максимально, что он может. Это, конечно же, и возможность встретиться неформально. Но и это все-таки мы определили соревнования. Оно уже действительно становится такой хорошей традицией – собираться и демонстрировать свою выучку.

Першынство праходзіць ужо шосты год запар. Ідэя арганізаваць такі чэмпіянат узнікла пасля маштабнай рэканструкцыі стралковага комплексу імя Цімашэнка. Тады кіраўніцтва Міністэрства абароны прапанавала калегам з іншых структур зрабіць такія сустрэчы традыцыйнымі, каб сімвалічна сустракаць Дзень абаронцаў айчыны ў духу здаровага спартыўнага суперніцтва.