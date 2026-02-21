Соревнования по стрельбе между руководством силовых ведомств проходят в Минске

Узброеныя Сілы Беларусі дэманструюць адзінства і гатоўнасць у любы момант абараніць Радзіму са зброяй у руках, каб забяспечыць нашым грамадзянам спакойнае жыццё і пачуццё бяспекі. Гэта заявіў міністр абароны перад стартам спаборніцтваў па стральбе, якія праходзяць у Мінску напярэдадні Дня Абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Беларусі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
З кожным годам цікавасць да турніру расце – гэтым разам на агнявы рубеж выйшлі прадстаўнікі 16 каманд. Удзельнікі спаборнічаюць у трох дысцыплінах: стральбе з пнеўматычнага пісталета, малакалібернай вінтоўкі і легендарнага пісталета Макарава. Дыстанцыі і мішэні змяняюцца ў залежнасці ад практыкавання, што патрабуе асаблівай канцэнтрацыі і цвёрдай рукі.
Віктар Хрэнін, міністр абароны Беларусі:
Наш глава государства требует, что каждый должен уметь, мужчина, уже не говоря про руководителей, стрелять. Поэтому не на пальцах тут рассказывать, а становись к барьеру и показывай свою огневую выучку. Уже из года в год каждый стремится, конечно же, ее улучшить. И показать максимально, что он может. Это, конечно же, и возможность встретиться неформально. Но и это все-таки мы определили соревнования. Оно уже действительно становится такой хорошей традицией – собираться и демонстрировать свою выучку.
Першынство праходзіць ужо шосты год запар. Ідэя арганізаваць такі чэмпіянат узнікла пасля маштабнай рэканструкцыі стралковага комплексу імя Цімашэнка. Тады кіраўніцтва Міністэрства абароны прапанавала калегам з іншых структур зрабіць такія сустрэчы традыцыйнымі, каб сімвалічна сустракаць Дзень абаронцаў айчыны ў духу здаровага спартыўнага суперніцтва.