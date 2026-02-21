Прямой эфир

Соревнования по стрельбе между руководством силовых ведомств проходят в Минске

21 февраля 2026 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Узброеныя Сілы Беларусі дэманструюць адзінства і гатоўнасць у любы момант абараніць Радзіму са зброяй у руках, каб забяспечыць нашым грамадзянам спакойнае жыццё і пачуццё бяспекі. Гэта заявіў міністр абароны перад стартам спаборніцтваў па стральбе, якія праходзяць у Мінску напярэдадні Дня Абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Беларусі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Соревнования по стрельбе между руководством силовых ведомств проходят в Минске-2

З кожным годам цікавасць да турніру расце – гэтым разам на агнявы рубеж выйшлі прадстаўнікі 16 каманд. Удзельнікі спаборнічаюць у трох дысцыплінах: стральбе з пнеўматычнага пісталета, малакалібернай вінтоўкі і легендарнага пісталета Макарава. Дыстанцыі і мішэні змяняюцца ў залежнасці ад практыкавання, што патрабуе асаблівай канцэнтрацыі і цвёрдай рукі. 

Соревнования по стрельбе между руководством силовых ведомств проходят в Минске-4

Віктар Хрэнін, міністр абароны Беларусі:
Наш глава государства требует, что каждый должен уметь, мужчина, уже не говоря про руководителей, стрелять. Поэтому не на пальцах тут рассказывать, а становись к барьеру и показывай свою огневую выучку. Уже из года в год каждый стремится, конечно же, ее улучшить. И показать максимально, что он может. Это, конечно же, и возможность встретиться неформально. Но и это все-таки мы определили соревнования. Оно уже действительно становится такой хорошей традицией – собираться и демонстрировать свою выучку. 

Першынство праходзіць ужо шосты год запар. Ідэя арганізаваць такі чэмпіянат узнікла пасля маштабнай рэканструкцыі стралковага комплексу імя Цімашэнка. Тады кіраўніцтва Міністэрства абароны прапанавала калегам з іншых структур зрабіць такія сустрэчы традыцыйнымі, каб сімвалічна сустракаць Дзень абаронцаў айчыны ў духу здаровага спартыўнага суперніцтва.

# Виктор Хренин

Другие новости рубрики

Все новости
Масленичные гулянья пройдут во всех уголках Минской области
21 февраля 2026 08:53

Масленичные гулянья пройдут во всех уголках Минской области

Какие тренды задают производители и чем они готовы удивить покупателей? Анонс «Большой город»
21 февраля 2026 08:41

Какие тренды задают производители и чем они готовы удивить покупателей? Анонс «Большой город»

В Жировичах впервые пройдут молодёжные монастырские духовные выходные
21 февраля 2026 08:27

В Жировичах впервые пройдут молодёжные монастырские духовные выходные