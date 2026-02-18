В Минске запустили обратный отсчёт до начала вещания нового телеканала «ВоенТВ»

Уже скоро на телевизионных экранах белорусов – новый военно-патриотический канал. Торжественная церемония запуска обратного отсчета до начала его вещания состоялась сегодня, 18 февраля, с участием министра информации и главы оборонного ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт «ВоенТВ» намечен на 23 февраля в 10.00 на 12-й кнопке. Зрителей ждет уже знакомый телеконтент. А также новинки – ежедневные новости и итоговая информационная программа. Помимо этого в эфире канала будут телепродукты от белорусских и российских производителей. В сетке вещания – документальные и художественные фильмы и сериалы.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: Сегодня информационное поле – это поле брани. И информационное противоборство или, как иногда мы называем, и в средствах массовой информации, информационная война. Мы все понимаем, это один из этапов, который предшествует, можно прямо сказать, боевым действиям. И проиграть на информационном поле, в информационной войне – это значит сдать страну без единого выстрела.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

Мы постоянно ведем информационную борьбу, информационную войну. И в этой ситуации есть значительное количество людей, для которых вот эти вещи, непосредственная информация, подаваемая в этом сегменте, крайне необходимая. Я не буду скрывать, что на сегодняшний день подавляющее большинство граждан Беларуси готовы с оружием в руках защищать свою страну. Это цифры социологических исследований. И это та аудитория, на которую в первую очередь, та патриотическая аудитория, на которую в первую очередь напрвлен должен быть и будет направлен новый канал.

Во время торжественного запуска нового телеканала, состоялось чествование победителей ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ вопросов строительства и развития Вооруженных Сил Беларуси. Награды от Минобороны получили лучшие тележурналисты и авторы печатных изданий, а также фотокорреспонденты. Среди награжденных и наша коллега – заведующая отделом политических обозревателей СТВ Алена Сырова.