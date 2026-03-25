Хренин: мы не должны сбавлять темпы в вопросах обеспечения военной безопасности Беларуси

Врагов у нас нет, но любую агрессию мы готовы пресечь самым решительным образом. Это подчеркнул министр обороны Беларуси, обращаясь к военнообязанным после завершения активной фазы комплексных учений с войсками Западного оперативного командования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маневры стали важнейшей фазой комплексной проверки Вооруженных Сил и проводились в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Личный состав и более 6 тысяч призванных из запаса военнообязанных продемонстрировали высокую выучку и слаженность, подтвердив готовность защищать Отечество.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Считаю, что цели учения достигнуты в полном объеме, задачи выполнены на высоком, качественном уровне. Но в складывающейся напряженной обстановке у границ Беларуси, да и в мире в целом, мы ни в коем случае не должны сбавлять темпы в вопросах обеспечения военной безопасности нашей страны. Как часто говорит Президент и мы слышим: ни в коем случае нельзя расслабляться.

Как показало учение, у нас есть все для защиты суверенитета и территориальной целостности государства. Министр обороны поблагодарил за слаженность действий военнослужащих и военнообязанных. Тем запасникам, кому были присвоены очередные воинские звания, вручены погоны. В течение недели соединения, воинские части и подразделения применяли различные артиллерийские и ракетные системы, вели боевые стрельбы, активно использовали дроны и средства радиоэлектронной борьбы.