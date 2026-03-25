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Хренин: мы не должны сбавлять темпы в вопросах обеспечения военной безопасности Беларуси

25 марта 2026 16:53
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Врагов у нас нет, но любую агрессию мы готовы пресечь самым решительным образом. Это подчеркнул министр обороны Беларуси, обращаясь к военнообязанным после завершения активной фазы комплексных учений с войсками Западного оперативного командования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хренин: мы не должны сбавлять темпы в вопросах обеспечения военной безопасности Беларуси-2

Маневры стали важнейшей фазой комплексной проверки Вооруженных Сил и проводились в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Личный состав и более 6 тысяч призванных из запаса военнообязанных продемонстрировали высокую выучку и слаженность, подтвердив готовность защищать Отечество.

Хренин: мы не должны сбавлять темпы в вопросах обеспечения военной безопасности Беларуси-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Считаю, что цели учения достигнуты в полном объеме, задачи выполнены на высоком, качественном уровне. Но в складывающейся напряженной обстановке у границ Беларуси, да и в мире в целом, мы ни в коем случае не должны сбавлять темпы в вопросах обеспечения военной безопасности нашей страны. Как часто говорит Президент и мы слышим: ни в коем случае нельзя расслабляться.

Как показало учение, у нас есть все для защиты суверенитета и территориальной целостности государства. Министр обороны поблагодарил за слаженность действий военнослужащих и военнообязанных. Тем запасникам, кому были присвоены очередные воинские звания, вручены погоны. В течение недели соединения, воинские части и подразделения применяли различные артиллерийские и ракетные системы, вели боевые стрельбы, активно использовали дроны и средства радиоэлектронной борьбы.

Хренин: мы не должны сбавлять темпы в вопросах обеспечения военной безопасности Беларуси-6

Для проведения тренировки была создана сложная обстановка с учетом всех возможных вызовов и угроз, а также текущей обстановки на внешнем контуре Беларуси, а также новых положений, закрепленных в плане обороны страны, который утвердил Президент. Как не раз подчеркивалось, учение носит исключительно оборонительный характер.

# Виктор Хренин # Министр обороны

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