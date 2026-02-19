Митрополит Вениамин передал Вооружённым Силам образ Георгия Победоносца

В преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе прошло богослужение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молебен посетили министр обороны Виктор Хренин, военнослужащие и воспитанники военных учебных заведений.

В мероприятии участвовали слушатели факультета Генерального штаба, курсанты и суворовцы, – что подчеркнуло преемственность поколений в белорусской армии и придало встрече воспитательный характер. После службы митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин вручил министру обороны икону святого Георгия Победоносца – традиционный символ мужества и покровительства воинам. Подарок стал знаком духовной поддержки белорусских военнослужащих и напоминанием о значении воинского долга.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Георгий Победоносец – это наш небесный покровитель, символ мужества и победы. А его икона – это духовная помощь всем военнослужащих. Эта икона займет почетное место в храме Минского Суворовского военного училища. Это уникальное учебное заведение – воспитывающее и обучающее молодых людей в духе истинного патриотизма, верности офицерским традициям, в основе которых лежит верность Отечеству и нашему народу.

В свою очередь, за многолетнее и плодотворное взаимодействие с Вооруженными Силами, министр обороны наградил митрополита Вениамина почетной грамотой министерства. Награда стала признанием вклада Белорусской православной церкви в духовно-нравственное воспитание военнослужащих и поддержку военно-патриотических инициатив.