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В Беларуси проходят торжественные митинги, посвящённые Дню защитников Отечества и Вооружённых Сил

23 февраля 2026 11:06
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Во всех регионах Беларуси 23 февраля проходят торжественные митинги, посвященные Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил. По традиции, цветы легли к подножию монумента Победы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проходят торжественные митинги, посвящённые Дню защитников Отечества и Вооружённых Сил-2

Так, руководящий состав белорусской армии во главе с министром обороны Виктором Хрениным высказал особую благодарность тем, кто стоял и стоит на страже Отечества. 23 февраля вспоминают героев, которые отдали свои жизни, сражаясь за Родину. Память павших почтили минутой молчания. День защитников Отечества и Вооруженных Сил стал символом преемственности, героизма и подвигов воинов различных поколений. 

# Вооруженные силы Республики Беларусь # День защитника Отечества # Виктор Хренин

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