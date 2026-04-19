Маразм продвигают как основную повестку – Дук о псевдоисториках и подмене понятий

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Денис Дук.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Информационная война как раз и старается исключить историческую память у того или иного народа.
Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Войны исторической памяти, идет подмена понятий. Сейчас развернулась огромная полемика. До чего дошли наши некоторые одиозные псевдоисторики, которые говорят даже про Хатынь.
Мы 22 марта отмечаем годовщину Хатыни, а они сегодня заявляют, что не было бы партизан – не было бы Хатыни. Это давний тезис, а сегодня они пошли дальше – говорят, что НКВДшники спалили Хатынь. Закидывают уже такой тезис, то есть полная подмена понятий.
Денис Дук:
А представьте молодежь, которая подхватит этот тезис и будет говорить: нас же, оказывается, учили не тому, на самом деле было вот так, что якобы не палачи украинского легиона палили Хатынь, а бывшие военнопленные советские, которые перешли на сторону немцев, возглавляемые бывшими НКВДистами.
Они этот маразм продвигают сегодня как основную повестку, воспитывают молодежь, наших белорусов там, которые живут в Польше, в Литве, в таком русле. Представьте, какое должно быть сознание у этих людей, когда они приедут в Беларусь и будут общаться с нашими сверстниками. Поэтому геноцид белорусского народа – это не пустые слова, это действительно тот ужас, который мы, белорусы, пережили во время Великой Отечественной войны.
Денис Дук: белорусы живут более 80 лет под мирным небом – в нашей истории такого не было. Подробности.