Маразм продвигают как основную повестку – Дук о псевдоисториках и подмене понятий

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Денис Дук. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Информационная война как раз и старается исключить историческую память у того или иного народа.

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Войны исторической памяти, идет подмена понятий. Сейчас развернулась огромная полемика. До чего дошли наши некоторые одиозные псевдоисторики, которые говорят даже про Хатынь. Мы 22 марта отмечаем годовщину Хатыни, а они сегодня заявляют, что не было бы партизан – не было бы Хатыни. Это давний тезис, а сегодня они пошли дальше – говорят, что НКВДшники спалили Хатынь. Закидывают уже такой тезис, то есть полная подмена понятий.