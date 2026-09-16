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Новости по тегу #Венгрия

Оппозиция в парламенте Венгрии устроила акцию протеста
16 сентября 2026 06:22

Оппозиция в парламенте Венгрии устроила акцию протеста

Из-за обмелевшего Дуная венгерские фермеры не смогут экспортировать свою продукцию
21 августа 2026 13:40

Из-за обмелевшего Дуная венгерские фермеры не смогут экспортировать свою продукцию

Рекордное падение уровня воды в Дунае парализует работу АЭС в Венгрии
03 августа 2026 08:24

Рекордное падение уровня воды в Дунае парализует работу АЭС в Венгрии

В Венгрии оппозиция бойкотировала обсуждение проекта поправки к Конституции
22 июля 2026 06:40

В Венгрии оппозиция бойкотировала обсуждение проекта поправки к Конституции

Президент Венгрии подписал поправку к Конституции о своем отстранении от должности
19 июля 2026 10:43

Президент Венгрии подписал поправку к Конституции о своем отстранении от должности

В Венгрии прошли акции протеста против конституционной реформы
10 июля 2026 07:55

В Венгрии прошли акции протеста против конституционной реформы

В парламент Венгрии вносят поправку, которая снимет с должности президента Шуйока
05 июля 2026 07:44

В парламент Венгрии вносят поправку, которая снимет с должности президента Шуйока

Петер Мадьяр официально занял пост премьер‑министра Венгрии
11 мая 2026 06:00

Петер Мадьяр официально занял пост премьер‑министра Венгрии

Орбан после поражения на выборах отказался от мандата в будущем парламенте Венгрии
26 апреля 2026 13:44

Орбан после поражения на выборах отказался от мандата в будущем парламенте Венгрии

«Орбан забронзовел». Лущ объяснил причину проигрыша партии ФИДЕС на выборах в Венгрии
17 апреля 2026 20:11

«Орбан забронзовел». Лущ объяснил причину проигрыша партии ФИДЕС на выборах в Венгрии

Лукашенко поздравил лидера партии «Тиса» с победой на парламентских выборах в Венгрии
13 апреля 2026 13:37

Лукашенко поздравил лидера партии «Тиса» с победой на парламентских выборах в Венгрии

Оппозиция победила на парламентских выборах в Венгрии
13 апреля 2026 07:59

Оппозиция победила на парламентских выборах в Венгрии