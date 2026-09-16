Новости по тегу #Венгрия

В это же время правящая партия тайно избрала пять новых судей Конституционного суда.
Венгрия рассчитывает отправить по Дунаю значительные объемы пшеницы, кукурузы, а также овощей и фруктов. Но из-за обмеления реки грузовые суда вынуждены снижать загрузку, а при дальнейшем падении уровня воды часть из них вообще не сможет выйти из портов.
Уровень воды в Дунае упал до критической отметки. Из‑за этого в Венгрии полностью остановили единственную АЭС «Пакш», которая дает стране половину всего электричества.
Протест вызван отстранением от должности главы государства по инициативе премьер-министра, поддержавшего спорную конституционную поправку.
На изменении основного закона настаивал новый премьер-министр Петер Мадьяр, занявший этот пост в мае.
В Будапеште десятки тысяч человек собрались перед резиденцией главы государства, требуя отставки нынешнего премьера.
О соответствующем решении заявил премьер-министр Петер Мадьяр.
Мадьяр во многом продолжает политику предшественника – он готов сохранять закупки российской нефти, выступать против ускоренного вступления Украины в ЕС и блокировать поставки оружия Киеву.
В видеообращении политик объяснил, что сейчас его задача находится вне стен законодательного собрания. Орбан сосредоточится на реорганизации и укреплении своей партии «Фидес».
«Проблема в том, что нельзя забывать о внутренних проблемах. Никто тебе извне ничего не сделает, если ты сам не создашь у себя благоприятные условия для кризиса»
Президент Беларуси выразил надежду, что сильный голос Венгрии на международной арене будет и в дальнейшем звучать в духе прагматизма, устремленности на поддержание всеобщей безопасности, уважения ко всем народам.
После обработки почти 100 % голосов победу на них одержала оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром.
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