Венгрия называет попытку подрыва газопровода в Сербии атакой на свой суверенитет

Венгрия расценивает попытку подрыва на сербском участке газопровода «Турецкий поток» как прямое нападение на свой суверенитет. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто. Венгерский лидер Виктор Орбан уже созывает экстренное заседание Совета обороны, ведь в случае аварии Будапешт мог лишиться основных объемов российского топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, сегодня, 5 апреля, в Сербии в северном крае Воеводина рядом с ключевым участком газовой магистрали, которая в том числе связана с Венгрией, были обнаружены взрывчатые вещества. Вместе с детонаторами они находились в двух больших рюкзаках. Личности тех, кто мог готовить диверсию, пока не установлены, однако расследование уже началось. Глава МИДа Венгрии напомнил, что две недели назад именно Киев предпринял попытку поставить страну под полную энергетическую блокаду.