Венгрия называет попытку подрыва газопровода в Сербии атакой на свой суверенитет
Венгрия расценивает попытку подрыва на сербском участке газопровода «Турецкий поток» как прямое нападение на свой суверенитет. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто. Венгерский лидер Виктор Орбан уже созывает экстренное заседание Совета обороны, ведь в случае аварии Будапешт мог лишиться основных объемов российского топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, сегодня, 5 апреля, в Сербии в северном крае Воеводина рядом с ключевым участком газовой магистрали, которая в том числе связана с Венгрией, были обнаружены взрывчатые вещества. Вместе с детонаторами они находились в двух больших рюкзаках.
Личности тех, кто мог готовить диверсию, пока не установлены, однако расследование уже началось. Глава МИДа Венгрии напомнил, что две недели назад именно Киев предпринял попытку поставить страну под полную энергетическую блокаду.
Петер Сийярто, министр иностранных лед Венгрии:
Ранее Украина выпустила несколько десятков беспилотных летательных аппаратов по участку «Турецкого потока», который проходит по территории России. Мы связываем это с сегодняшним инцидентом, когда сербские коллеги обнаружили взрывчатку рядом с трубопроводом «Турецкий поток», которая была способна взорвать его.
Особую тревогу события вызывают с учетом политического календаря. Инцидент произошел за неделю до парламентских выборов в Венгрии, намеченных на 12 апреля. Киев, затаивший обиду на Будапешт за блокировку кредита на 90 миллиардов евро, намерен сорвать голосование.
Украина понимает, что диверсии на газовой инфраструктуре могут посеять панику среди избирателей. Тем более, что прокачка другого дефицитного в Европе ресурса – российской нефти в Венгрию и Словакию по трубам «Дружбы» – до сих пор не восстановлена. В конце января Украина перекрыла его, сославшись на боевые повреждения.