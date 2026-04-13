Оппозиция победила на парламентских выборах в Венгрии

В Венгрии подвели первые итоги парламентских выборов. Они прошли при рекордной явке в более чем 74 %. Их результаты оказались сенсационными. В стране закончилась эпоха правления Виктора Орбана, который находился у власти 16 лет. После обработки почти 100 % голосов победу на них одержала оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее поддержали более 53 % жителей. Таким образом, партия получит в парламенте 138 мест из 199, что обеспечивает ей конституционное большинство. Правящая ныне коалиция «Фидес», возглавляемая Виктором Орбаном, набрала чуть более 38 % голосов и получит 55 депутатских мандатов. Глава кабмина уже признал поражение и поздравил своего главного соперника с победой. Сам лидер избирательной гонки выступил на многотысячном митинге своих сторонников в Будапеште и поблагодарил всех, кто отдал за него свои голоса.

Петер Мадьяр, лидер оппозиционной партии «Тиса»:

В истории демократической Венгрии никогда прежде не голосовало столько людей, и никогда прежде ни одна партия не получала столь сильного мандата, как партия «Тиса». «Тиса» и Венгрия выиграли эти выборы. Это не маленькая, а очень большая победа. Вместе с вами мы изменили систему Орбана. Вместе мы освободили Венгрию и вернули ее себе.

Петер Мадьяр подчеркнул, что его правительство намерено радикально пересмотреть внешнеполитический курс страны, который в последние годы вызывал острую критику в Брюсселе. Лидер «Тисы» пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в Евросоюзе и НАТО. Кроме того, он анонсировал масштабные внутренние реформы. В ближайшие 30 дней пройдет заседание парламента, на котором будет избран новый премьер-министр.