«Орбан забронзовел». Лущ объяснил причину проигрыша партии ФИДЕС на выборах в Венгрии

Сергей Лущ, председатель движения «Союз»:

Проблема в том, что нельзя забывать о внутренних проблемах. Никто тебе извне ничего не сделает, если ты сам не создашь у себя благоприятные условия для кризиса. Вот здесь Орбан «забронзовел», не реагировали на сложные вызовы. С экономикой было не все так хорошо. Не все было во внутренней политике. Он сделал упор, в первую очередь, конечно, на геополитический вот этот расклад.

Григорий Азарёнок, СТВ:

Как БНС у меня.

Сергей Лущ:

Да, но, с другой стороны, венгры также не очень-то хорошо относятся ни к России, ни к нам, ни к Соединенным Штатам. Это тот случай, когда социологи достаточно правильный диагноз поставили. Я несколько исследований смотрел социологических. Вот этот антинастрой людей приручить интересовали внутренний провод. Коррупция – важнейшая составляющая, потому что часть команды, с которой Орбан шел на выборы не была перезагружена. Новых ли особо не появилось. Он из команды не вывел людей, которые были связаны в том числе с очень некрасивыми педофильскими скандалами.

Не продемонстрировал даже на этом уровне готовность к решению внутренних проблем. И, как мне кажется, можно было бы в рамках этой кампании выйти с каким-то новым предложением. Может быть, даже с новыми лицами. Он поставку сделал на геополитику, но в качестве экономического инструмента. Эта ставка не сыграла, потому что у него тоже есть накопившийся антирейтинг.

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