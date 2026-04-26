Орбан после поражения на выборах отказался от мандата в будущем парламенте Венгрии

Уходящий премьер-министр Венгрии принял решение отказаться от парламентского кресла. Виктор Орбан вернул полученный по итогам выборов мандат депутата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В видеообращении политик объяснил, что сейчас его задача находится вне стен законодательного собрания. Орбан сосредоточится на реорганизации и укреплении своей партии «Фидес», а затем собирается и вовсе возглавить перестройку политического лагеря. Руководить фракцией в Государственном собрании будет Гергей Гуйяш, прежде занимавший пост главы канцелярии премьера.

Напомним, парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Победу на них одержала оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, который в ближайшее время займет кресло премьер-министра.