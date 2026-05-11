Петер Мадьяр официально занял пост премьер‑министра Венгрии

Петер Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии, сменив Виктора Орбана. Новое правительство планирует ограничить количество сроков пребывания на этом посту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мадьяр во многом продолжает политику предшественника – он готов сохранять закупки российской нефти, выступать против ускоренного вступления Украины в ЕС и блокировать поставки оружия Киеву. Вместе с тем первые шаги кабинета демонстрируют и перемены. Флаг Евросоюза вернулся на здание парламента впервые за 12 лет. Этот жест многие расценивают как сигнал о намерении наладить более конструктивные отношения с Брюсселем.