Лукашенко поздравил лидера партии «Тиса» с победой на парламентских выборах в Венгрии

Александр Лукашенко поздравил председателя партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах. Президент Беларуси выразил надежду, что сильный голос Венгрии на международной арене будет и в дальнейшем звучать в духе прагматизма, устремленности на поддержание всеобщей безопасности, уважения ко всем народам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Убежден, традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, которые сложились за многие годы между Минском и Будапештом, должны продолжаться», – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Петеру Мадьяру доброго здоровья и успехов. Напомним, 45-летний политик привел свою партию к победе на выборах, которые прошли накануне. «Тиса», имея 138 мандатов из 199, получила конституционное большинство в парламенте, позволяющее принимать законы без поддержки других фракций. У пока правящего альянса «Фидес» – Христианско-демократическая народная партия под руководством премьер-министра Виктора Орбана – 55 мест. Еще шесть депутатских мандатов получила крайне правая партия «Наша Родина».