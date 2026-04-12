Почему выборы в Венгрии посеяли панику по всему ЕС – ответил Снисаренко

Игорь Позняк, ведущий: Как же так получилось, что именно выборы в Венгрии не то чтобы взбудоражили, а буквально посеяли панику по всему Евросоюзу? Что происходит?

Константин Снисаренко, аналитик Центра политологии Института социологии НАН Беларуси:

Дело в том, что выборы в Венгрии – это своеобразный индикатор, это лакмусовая бумажка, отношение к Европейскому Союзу как таковому. Это уже тенденция длится многие годы, это тенденция евроскептицизма. И как мы видим, в общем-то, те страны, которые еще в начале XXI века активно вступали в Европейский союз, на данный момент занимают весьма серьезные евроскептические позиции. Это проблема, это вызов для Евросоюза. Хотел бы напомнить слова бывшего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который отметил, что Евросоюз потерял цель будущего.