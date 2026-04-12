Почему выборы в Венгрии посеяли панику по всему ЕС – ответил Снисаренко
Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.
Игорь Позняк, ведущий:
Как же так получилось, что именно выборы в Венгрии не то чтобы взбудоражили, а буквально посеяли панику по всему Евросоюзу? Что происходит?
Константин Снисаренко, аналитик Центра политологии Института социологии НАН Беларуси:
Дело в том, что выборы в Венгрии – это своеобразный индикатор, это лакмусовая бумажка, отношение к Европейскому Союзу как таковому. Это уже тенденция длится многие годы, это тенденция евроскептицизма. И как мы видим, в общем-то, те страны, которые еще в начале XXI века активно вступали в Европейский союз, на данный момент занимают весьма серьезные евроскептические позиции. Это проблема, это вызов для Евросоюза. Хотел бы напомнить слова бывшего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который отметил, что Евросоюз потерял цель будущего.