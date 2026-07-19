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Президент Венгрии подписал поправку к Конституции о своем отстранении от должности

19 июля 2026 10:43
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Политический кризис в Венгрии достиг высшей точки. Президент страны Тамаш Шуйок одобрил поправку к Конституции, которая позволяет отстранить его от должности. Хотя срок полномочий главы государства истекал лишь в 2029 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Венгрии подписал поправку к Конституции о своем отстранении от должности-2

На изменении основного закона настаивал новый премьер-министр Петер Мадьяр, занявший этот пост в мае. Ранее венгерский парламент поддержал инициативу главы правительства. У Тамаша Шуйока было лишь пять дней, чтобы поставить свою подпись, иначе в отношении него была бы запущена процедура импичмента. Президент Венгрии сделал это, соблюдая закон. Однако назвав все происходящее позорным историческим примером злоупотребления политической властью.

Президент Венгрии подписал поправку к Конституции о своем отстранении от должности-4

Тамаш Шуйок, президент Венгрии:
17-я поправка к Конституции стала поворотным моментом в конституционной демократии Венгрии, отстранив от должности государственных служащих способом, который открыто нарушает верховенство права и независимость институтов. Беспрецедентным ограничением права голоса она создает негативный прецедент, наносящий глубокий удар по конституционным ценностям демократии, разделения властей и верховенства права.

Нового президента Венгрии парламент изберет в течение 30 дней. В это время обязанности главы государства будет исполнять спикер парламент Агнеш Форстхоффер.

# Венгрия

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