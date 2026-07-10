В Венгрии прошли акции протеста против конституционной реформы

В Венгрии вспыхнули массовые протесты против конституционной реформы, предложенной новым премьер-министром страны Петером Мадьяром. Среди прочего она предусматривает отстранение от должности президента Тамаша Шуйока и ограничение срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Будапеште десятки тысяч человек собрались перед резиденцией главы государства, требуя отставки нынешнего премьера. Митингующие назвали действия Мадьяра и его правящей партии антиконституционными, ведущими к разрушению правового государства. Они призвали всех жителей Венгрии объединиться, чтобы не допустить сползания страны к авторитаризму.

У них нет никаких конституционных оснований для этого. Они просто придумали какую-то причину, чтобы попытаться сместить человека, который им просто не нравится. Поэтому мы не можем этого допустить и должны их остановить.

После победы на выборах Петер Мадьяр призвал президента уйти в отставку до конца мая. Хотя срок его полномочий истекает весной 2029 года. Сам Тамаш Шуйок заявил, что не видит конституционных оснований для досрочного ухода с должности.