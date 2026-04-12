В Венгрии проходят парламентские выборы

В Венгрии началось голосование на парламентских выборах, по итогам которых сформируют новое правительство. От результатов будет зависеть политический курс страны в ближайшие четыре года, в том числе ее отношения с ЕС, Россией и Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основное соперничество развернется между двумя партиями – «Фидес» Виктора Орбана, который занимает пост премьер-министра с 2010 года, и «Тиса» Петера Мадьяра, которая стремительно набирает сторонников. Ее лидер обещает принять жесткие меры по борьбе с коррупцией, реформировать систему здравоохранения и к 2035 году полностью отказаться от российских энергоносителей. Орбан, со своей стороны, заверяет, что хочет реформ в ЕС, но при этом не собирается прекращать членство Венгрии в союзе. Он считает, что «Тиса» в случае прихода к власти втянет страну в конфликт в Украине.