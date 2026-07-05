В парламент Венгрии вносят поправку, которая снимет с должности президента Шуйока

В законопроекте отмечается, что в Венгрии будет разработана новая Конституция. На время этого процесса в ее прежнюю версию должны быть внесены изменения, в том числе касающиеся полномочий главы государства. При принятии документа действующий президент республики должен покинуть высший государственный пост на следующий день после вступления закона в силу. Также в течение 30 дней парламенту необходимо избрать нового главу государства. Мадьяр еще в ходе предвыборной кампании обещал свести счеты с прежней администрацией, а после победы последовательно проводит эту линию. Президент Шуйок, в свою очередь, отказался оставить пост и обратился за помощью к Венецианской комиссии.