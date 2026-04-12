Явка на парламентских выборах в Венгрии бьет рекорды
Явка на парламентских выборах в Венгрии бьет рекорды. Это говорит о высоком интересе людей к электоральной кампании. От ее исхода зависит, по какому пути дальше пойдет страна, как будут в ближайшие четыре года развиваться отношения Будапешта с ЕС, Россией и Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня граждане выбирают 199 депутатов, которым предстоит избрать нового премьера. Несмотря на то, что в выборах принимают участие пять партий, основная борьба идет между двумя – «Фидес» Виктора Орбана, который занимает пост премьер-министра с 2010 года, и «Тиса» Петера Мадьяра, которая стремительно набирает сторонников. Оба политических соперника уже проголосовали. И каждый из них настроен на победу.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, глава партии «Фидес»:
Я здесь, чтобы победить. Я здесь, чтобы победить! Мне нравится побеждать.
Петер Мадьяр, лидер партии «Тиса»:
Перед нами стоит выбор: Восток или Запад, пропаганда или честный общественный диалог, коррупция или чистая общественная жизнь, дальнейший упадок и полный крах государственных служб или возвращение средств ЕС домой и перезапуск венгерской экономики. Перед нами выбор между кризисом средств к существованию и достойным уровнем жизни.
Эксперты не рискуют предугадать исход голосования. В Венгрии действует избирательная система в единственный тур, при которой партия или коалиция, получившая наибольшее количество мест, получает право сформировать правительство.