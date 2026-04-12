Явка на парламентских выборах в Венгрии бьет рекорды. Это говорит о высоком интересе людей к электоральной кампании. От ее исхода зависит, по какому пути дальше пойдет страна, как будут в ближайшие четыре года развиваться отношения Будапешта с ЕС, Россией и Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня граждане выбирают 199 депутатов, которым предстоит избрать нового премьера. Несмотря на то, что в выборах принимают участие пять партий, основная борьба идет между двумя – «Фидес» Виктора Орбана, который занимает пост премьер-министра с 2010 года, и «Тиса» Петера Мадьяра, которая стремительно набирает сторонников. Оба политических соперника уже проголосовали. И каждый из них настроен на победу.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, глава партии «Фидес»:

Я здесь, чтобы победить. Я здесь, чтобы победить! Мне нравится побеждать.