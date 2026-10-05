Новости по тегу #Венесуэла

Ранее, в сентябре, адвокаты Флорес направляли американскому судье ходатайство об освобождении из-под стражи до начала судебного процесса. Защита акцентировала внимание на серьезности сердечного заболевания и настаивала, что подсудимая «заслуживает права дожидаться заседания под домашним арестом».
Люди заявляют, что такой политик не должен представлять страну на международной арене. Особое недовольство вызвала ее личная встреча в Нью-Йорке с президентом США.
В состав груза планируется включить имущество для обеспечения жизнедеятельности, мотопомпы, компрессорную станцию, а также 12 тонн медицинской продукции.
Мера связана с серьезными разрушениями, к которым привели сильные землетрясения, случившиеся в Венесуэле 24 июня 2026 года.
Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко исполняющей обязанности Президента Венесуэлы Делси Элоине Родригес Гомес с Днем Независимости.
Полностью разрушены 189 зданий. Более 15 тысяч человек лишились крова.
По последним данным, количество жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 164 человек.
«Я скажу, что на данный момент имеется достаточно полная информация. Мы 3 февраля, через месяц после этих событий, планируем провести, я думаю, на базе Национальной библиотеки, круглый стол с участием патриотических сил и посольства Венесуэлы, где многие данные будут озвучены».
По данным армии страны, со стороны Венесуэлы жертвами атаки стали 23 человека. Вместе с тем, власти Кубы заявили, что 32 гражданина, входившие в команду безопасности Мадуро, скончались.
Это потребовалось после задержания Николаса Мадуро в Каракасе в ходе военной операции США.
Силовики применили жесткую силу для разгона митингующих. Поступают сообщения о нескольких пострадавших. Еще около десяти задержанных.
Действия администрации Белого дома не нашли поддержки и в самих Соединенных Штатах. Марши, митинги и демонстрации в поддержку Венесуэлы прошли во многих американских городах.
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