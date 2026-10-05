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Новости по тегу #Венесуэла

Жене Мадуро не могут провести операцию – в тюрьме США не созданы условия для восстановления
05 октября 2026 18:42

Жене Мадуро не могут провести операцию – в тюрьме США не созданы условия для восстановления

В Каракасе прошли акции протеста против участия временного президента Венесуэлы в ГА ООН
23 сентября 2026 09:56

В Каракасе прошли акции протеста против участия временного президента Венесуэлы в ГА ООН

Беларусь окажет гуманитарную помощь Венесуэле в связи с разрушительными последствиями землетрясений
08 сентября 2026 17:17

Беларусь окажет гуманитарную помощь Венесуэле в связи с разрушительными последствиями землетрясений

Беларусь окажет гуманитарную помощь Венесуэле
08 сентября 2026 14:15

Беларусь окажет гуманитарную помощь Венесуэле

Лукашенко заявил о поддержке Венесуэлы и усилий правительства по возвращению на родину Мадуро
05 июля 2026 07:32

Лукашенко заявил о поддержке Венесуэлы и усилий правительства по возвращению на родину Мадуро

Количество жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2,6 тыс. человек
04 июля 2026 08:01

Количество жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2,6 тыс. человек

Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами в результате землетрясения в Венесуэле
25 июня 2026 13:57

Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами в результате землетрясения в Венесуэле

Эксклюзив о событиях в Венесуэле – 3 февраля. Подробности рассказал Вадим Гигин
21 января 2026 19:32

Эксклюзив о событиях в Венесуэле – 3 февраля. Подробности рассказал Вадим Гигин

Власти Венесуэлы объявили недельный траур по погибшим в результате атаки США
07 января 2026 07:59

Власти Венесуэлы объявили недельный траур по погибшим в результате атаки США

Делси Родригес приведена к присяге в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы
06 января 2026 07:59

Делси Родригес приведена к присяге в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы

Мирная демонстрация в Индии в поддержку Венесуэлы закончилась ожесточёнными столкновениями с полицией
05 января 2026 13:39

Мирная демонстрация в Индии в поддержку Венесуэлы закончилась ожесточёнными столкновениями с полицией

Массовые протесты в поддержку Венесуэлы проходят по всему миру
05 января 2026 10:40

Массовые протесты в поддержку Венесуэлы проходят по всему миру