Власти Венесуэлы объявили недельный траур по погибшим в результате атаки США

Власти Венесуэлы объявили недельный траур по погибшим военным и гражданским жителям в результате атаки США 3 января, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Венесуэлы пока не сообщает общую цифру погибших. По данным армии страны, со стороны Венесуэлы жертвами атаки стали 23 человека. Вместе с тем, власти Кубы заявили, что 32 гражданина, входившие в команду безопасности Мадуро, скончались. Напомним, в результате военной операции США в Венесуэле Николас Мадуро вместе с женой были вывезены в Нью-Йорк. Их обвиняют в наркотерроризме.

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