Делси Родригес приведена к присяге в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес приведена к присяге в качестве исполняющей обязанности главы государства. Ее назначение было одобрено Верховным Судом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это потребовалось после задержания Николаса Мадуро в Каракасе в ходе военной операции США. Церемония присяги состоялась в Национальной ассамблее, ее провел спикер парламента, брат временного президента Хорхе Родригес. В своей речи 56-летний политик заявила, что делает это с болью из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу противозаконной военной агрессией.

Делси Родригес – одна из самых влиятельных политиков страны. Она возглавляла Министерство экономики и финансов, а также Министерство нефти. До этого в разные годы занимала посты министра иностранных дел Венесуэлы и министра коммуникации. Временный президент ранее выступила с заявлением, в котором высказалась за сотрудничество с Соединенными Штатами и указала на право Венесуэлы на мир и суверенитет.

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