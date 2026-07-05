Лукашенко заявил о поддержке Венесуэлы и усилий правительства по возвращению на родину Мадуро
Беларусь поддерживает Венесуэлу и усилия правительства по возвращению на родину Президента Николаса Мадуро. Сейчас народ Венесуэлы столкнулся с новой беспрецедентной формой агрессии, которая не имеет никакого оправдания. Тем не менее трагические январские события не сломили дух венесуэльцев и продемонстрировали, какой ценой отстаивается суверенитет и право страны самостоятельно определять свою судьбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко исполняющей обязанности Президента Венесуэлы Делси Элоине Родригес Гомес с Днем Независимости.
«Несмотря на турбулентность на международной арене, белорусско-венесуэльские отношения демонстрируют идейную устойчивость и нацеленность на укрепление стратегического сотрудничества в многочисленных сферах взаимного интереса на основе традиционных принципов уважения, солидарной поддержки и здорового прагматизма. Каракас всегда может рассчитывать на Минск – надежного партнера и последовательного союзника, готового к дальнейшему углублению конструктивного диалога как в двустороннем, так и в многостороннем форматах», – подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Делси Элоине Родригес Гомес крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и значительных успехов в ответственной государственной деятельности, а венесуэльскому народу – единства и процветания.
В Венесуэле сейчас продолжается разбор завалов после мощных землетрясений. Число погибших возросло до трех тысяч человек. Раненых – почти 17 тысяч. 190 зданий полностью разрушены. Для размещения лишившихся жилья жителей развернуты 80 временных пунктов. В ликвидации последствий ЧП участвуют свыше трех тысяч иностранных спасателей.