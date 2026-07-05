Лукашенко заявил о поддержке Венесуэлы и усилий правительства по возвращению на родину Мадуро

Беларусь поддерживает Венесуэлу и усилия правительства по возвращению на родину Президента Николаса Мадуро. Сейчас народ Венесуэлы столкнулся с новой беспрецедентной формой агрессии, которая не имеет никакого оправдания. Тем не менее трагические январские события не сломили дух венесуэльцев и продемонстрировали, какой ценой отстаивается суверенитет и право страны самостоятельно определять свою судьбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко исполняющей обязанности Президента Венесуэлы Делси Элоине Родригес Гомес с Днем Независимости.