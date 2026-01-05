Массовые протесты в поддержку Венесуэлы проходят по всему миру

Действия США против Венесуэлы вызвали негодование по всему миру. На многих континентах проходят акции протеста против грубого нарушения международных норм и суверенитета другого государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действия администрации Белого дома не нашли поддержки и в самих Соединенных Штатах. Марши, митинги и демонстрации в поддержку Венесуэлы прошли во многих американских городах. В Нью-Йорке тысячи людей заблокировали изолятор в Бруклине, где сейчас содержится венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Многочисленная акция прошла и в центре Вашингтона. Американцы выразили возмущения военными действиями в Венесуэле, назвав их незаконными. Решительно осудили вопиющее использование силы США в отношении суверенного государства и действия против его президента и в Пекине.