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Массовые протесты в поддержку Венесуэлы проходят по всему миру

05 января 2026 10:40
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Действия США против Венесуэлы вызвали негодование по всему миру. На многих континентах проходят акции протеста против грубого нарушения международных норм и суверенитета другого государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые протесты в поддержку Венесуэлы проходят по всему миру-2

Действия администрации Белого дома не нашли поддержки и в самих Соединенных Штатах. Марши, митинги и демонстрации в поддержку Венесуэлы прошли во многих американских городах. В Нью-Йорке тысячи людей заблокировали изолятор в Бруклине, где сейчас содержится венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Многочисленная акция прошла и в центре Вашингтона. Американцы выразили возмущения военными действиями в Венесуэле, назвав их незаконными. Решительно осудили вопиющее использование силы США в отношении суверенного государства и действия против его президента и в Пекине.

Массовые протесты в поддержку Венесуэлы проходят по всему миру-4

Ван И, министр иностранных дел Китая:
Мы никогда не считали, что какая-либо страна может играть роль мирового полицейского, и мы не согласны с тем, что какая-либо страна может претендовать на роль международного судьи. Суверенитет и безопасность всех государств должны быть в полной мере защищены международным правом. Китай всегда выступает против применения или угрозы применения силы, а также против любого навязывания воли одной страны другой.

Акции протеста против политики США прошли и в далекой Австралии. Несмотря на запрет массовых демонстраций после теракта на пляже Бонди, на улицы Сиднея вышли тысячи австралийцев. Они требовали соблюдения международных правовых норм и невмешательства в дела другой суверенной страны.

# США # Международная политика # Венесуэла # Ван И

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