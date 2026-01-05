Действия США против Венесуэлы вызвали негодование по всему миру. На многих континентах проходят акции протеста против грубого нарушения международных норм и суверенитета другого государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Действия США против Венесуэлы вызвали негодование по всему миру. На многих континентах проходят акции протеста против грубого нарушения международных норм и суверенитета другого государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Действия администрации Белого дома не нашли поддержки и в самих Соединенных Штатах. Марши, митинги и демонстрации в поддержку Венесуэлы прошли во многих американских городах. В Нью-Йорке тысячи людей заблокировали изолятор в Бруклине, где сейчас содержится венесуэльский лидер Николас Мадуро.
Многочисленная акция прошла и в центре Вашингтона. Американцы выразили возмущения военными действиями в Венесуэле, назвав их незаконными. Решительно осудили вопиющее использование силы США в отношении суверенного государства и действия против его президента и в Пекине.
Ван И, министр иностранных дел Китая:
Мы никогда не считали, что какая-либо страна может играть роль мирового полицейского, и мы не согласны с тем, что какая-либо страна может претендовать на роль международного судьи. Суверенитет и безопасность всех государств должны быть в полной мере защищены международным правом. Китай всегда выступает против применения или угрозы применения силы, а также против любого навязывания воли одной страны другой.
Акции протеста против политики США прошли и в далекой Австралии. Несмотря на запрет массовых демонстраций после теракта на пляже Бонди, на улицы Сиднея вышли тысячи австралийцев. Они требовали соблюдения международных правовых норм и невмешательства в дела другой суверенной страны.