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Мирная демонстрация в Индии в поддержку Венесуэлы закончилась ожесточёнными столкновениями с полицией

05 января 2026 13:39
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Мировая общественность потрясена беспрецедентной военной операцией против Венесуэлы. Многочисленные акции протеста продолжают проходить во многих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мирная демонстрация в Индии в поддержку Венесуэлы закончилась ожесточёнными столкновениями с полицией-2

В Индии мирная демонстрация против атаки на суверенное государство закончилось ожесточенными столкновениями с полицией. Силовики применили жесткую силу для разгона митингующих. Поступают сообщения о нескольких пострадавших. Еще около десяти задержанных.

Массовые протесты в поддержку Венесуэлы проходят по всему миру.

Мирная демонстрация в Индии в поддержку Венесуэлы закончилась ожесточёнными столкновениями с полицией-4

Нельзя просто так взять и захватывать другую страну. У нас нет абсолютно никакого права на это. У нас и так много проблем в нашей стране.

# Венесуэла # Международная политика # Протесты # Николас Мадуро

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