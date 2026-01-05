Мирная демонстрация в Индии в поддержку Венесуэлы закончилась ожесточёнными столкновениями с полицией

Мировая общественность потрясена беспрецедентной военной операцией против Венесуэлы. Многочисленные акции протеста продолжают проходить во многих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии мирная демонстрация против атаки на суверенное государство закончилось ожесточенными столкновениями с полицией. Силовики применили жесткую силу для разгона митингующих. Поступают сообщения о нескольких пострадавших. Еще около десяти задержанных.

Нельзя просто так взять и захватывать другую страну. У нас нет абсолютно никакого права на это. У нас и так много проблем в нашей стране.