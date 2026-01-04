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Сжигают флаги США! Массовые протесты в поддержку Венесуэлы охватили весь мир

04 января 2026 07:53
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Массовые протесты в поддержку Венесуэлы охватили множество государств. Флаги США горят на центральных улицах городов Европы и Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сжигают флаги США! Массовые протесты в поддержку Венесуэлы охватили весь мир-2

В Нью-Йорке, где предположительно будут судить Мадуро и его супругу, несколько сотен демонстрантов собрались на Таймс-сквер с флагами и плакатами. Люди скандировали: «Руки прочь от Венесуэлы!». Десятки протестующих пришли и к Белому дому. Участники марша призывали Трампа и его команду уйти в отставку. Европа не осталась в стороне. В Риме, Афинах и Париже люди с флагами и транспарантами заполонили улицы.

Демонстранты сжигали флаги США на центральных площадях. Митинги в поддержку Венесуэлы также прошли на Кубе, в Аргентине и Канаде. Наша страна также внимательно следит за событиями в Венесуэле. Президент Александр Лукашенко накануне категорически осудил действия США. А министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в телефонном разговоре с венесуэльским коллегой заявил о своей непоколебимой поддержке Каракаса. 

# Протесты # Венесуэла # США # политика США # Новости США

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