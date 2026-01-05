Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле состоится 5 января

Свою позицию по Венесуэле мировое сообщество выскажет на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно пройдет уже 5 января.

От исхода этой дискуссии может зависеть, получат ли действия США одобрение или будут осуждены. Напомним, в ночь на 3 января американские силы нанесли удар по Каракасу. В результате операции захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. Их вывезли в Штаты. Сейчас чета находится в бруклинском следственном изоляторе.

Через несколько часов начнется судебный процесс по сфабрикованным обвинениям в наркотерроризме. На этом фоне по всему миру начались протесты с осуждением действий Белого дома. Мнения относительно агрессии США среди стран разделились.