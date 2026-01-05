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Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле состоится 5 января

05 января 2026 06:12
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Свою позицию по Венесуэле мировое сообщество выскажет на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно пройдет уже 5 января.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле состоится 5 января-2

От исхода этой дискуссии может зависеть, получат ли действия США одобрение или будут осуждены. Напомним, в ночь на 3 января американские силы нанесли удар по Каракасу. В результате операции захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. Их вывезли в Штаты. Сейчас чета находится в бруклинском следственном изоляторе.

Через несколько часов начнется судебный процесс по сфабрикованным обвинениям в наркотерроризме. На этом фоне по всему миру начались протесты с осуждением действий Белого дома. Мнения относительно агрессии США среди стран разделились.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле состоится 5 января-4

Беларусь однозначно заявила о твердой поддержке законных властей Венесуэлы. Власть в стране передана вице-президенту – соратнице Мадуро. Однако Дональд Трамп, как он заявил ранее, намерен взять управление Венесуэлой в свои руки, пока там не появится новый президент.

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# Международная политика # Венесуэла # Дональд Трамп

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