Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле состоится 5 января

Свою позицию по Венесуэле мировое сообщество выскажет на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно пройдет уже 5 января.
Свою позицию по Венесуэле мировое сообщество выскажет на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно пройдет уже 5 января.
От исхода этой дискуссии может зависеть, получат ли действия США одобрение или будут осуждены. Напомним, в ночь на 3 января американские силы нанесли удар по Каракасу. В результате операции захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. Их вывезли в Штаты. Сейчас чета находится в бруклинском следственном изоляторе.
Через несколько часов начнется судебный процесс по сфабрикованным обвинениям в наркотерроризме. На этом фоне по всему миру начались протесты с осуждением действий Белого дома. Мнения относительно агрессии США среди стран разделились.
Беларусь однозначно заявила о твердой поддержке законных властей Венесуэлы. Власть в стране передана вице-президенту – соратнице Мадуро. Однако Дональд Трамп, как он заявил ранее, намерен взять управление Венесуэлой в свои руки, пока там не появится новый президент.
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