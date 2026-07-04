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Количество жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2,6 тыс. человек

04 июля 2026 08:01
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Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2600 человек. Раненых – свыше 12 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2,6 тыс. человек-2

Полностью разрушены 189 зданий. Более 15 тысяч человек лишились крова. Для их временного размещения в стране открыли 59 пунктов. Власти распределили почти 10 тысяч тонн продовольствия и полмиллиона литров питьевой воды. Поисковые операции в Венесуэле продолжаются.

Напомним, стихийное бедствие произошло 24 июня. Были зафиксированы две серии подземных толчков. За ними последовали 890 афтершоков. 

# Венесуэла # Новости Венесуэлы

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