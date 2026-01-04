Продолжаем следить за ситуацией в Венесуэле. В Сети появилось первое видео захваченного американскими спецслужбами лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Напомним, в ночь на 3 января США нанесли удар по стратегическим объектам Каракаса, в результате чего президент Венесуэлы с его женой были похищены и вывезены из страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолет с Мадуро на борту приземлился прошедшей ночью в Нью-Йорке. Закованного в цепи и с мешком на голове венесуэльского лидера было едва видно за стеной из федеральных агентов. По данным американских СМИ, Мадуро и его супругу уже доставили в центр содержания под стражей, расположенный в Бруклине на юге Нью-Йорка.

Суд над ними должен состояться 5 января. Президенту и его супруге предъявлены обвинения в наркотерроризме. Власти Венесуэлы настаивают на возвращении Мадуро к должности и гарантиях его физической неприкосновенности. Сейчас, в соответствии с Конституцией республики, управление страной перешло к вице-президенту Венесуэлы Дэлси Родригес. На фоне происходящего Совбез ООН собирает экстренное заседание по Венесуэле. Оно пройдет 5 января в 18:00 по минскому времени.