Венесуэла не станет ничьей колонией – Делси Родригес

Мир наблюдает за развитием одного из самых опасных международных кризисов последнего десятилетия. Венесуэла, обладающая одними из крупнейших запасами нефти, сегодня фактически отрезана от мирового рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным агентства Reuters, из-за политического хаоса капитаны венесуэльских портов не могут получить разрешения на отправку танкеров. А иностранные компании, чьи активы в стране были заморожены или национализированы, получили от Вашингтона неоднозначный сигнал.

Дональд Трамп, президент США:

Мы вернем нефть, которую, честно говоря, мы должны были вернуть давным-давно. Из-под земли Штаты извлекут огромные деньги. И Венесуэла возместит все расходы на добычу. Мы продадим эту нефть и принесем деньги в страну. Напомним, что кризис в Венесуэле достиг точки кипения в ночь на 3 января, когда американские военные нанесли удар по стратегическим объектам в Каракасе и его пригороде. Позже выяснилось, что целью операции было похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которые были вывезены из страны. Жертвами атаки стали не менее 40 человек. Среди них не только военные, но и гражданские. Трамп заявил, что президент Венесуэлы и его жена задержаны и вывезены из страны

Реакция на действия Трампа в основном была резко негативной. Китай потребовал обеспечить безопасность Мадуро и немедленно освободить его. Куба, Никарагуа, Бразилия и другие страны Латинской Америки осудили агрессию и уже собирают экстренные встречи.

Мигель Диас-Канель, президент Кубы:

Соединенные Штаты не обладают ни моральным, ни юридическим правом на насильственное выдворение президента Венесуэлы из страны. Но Вашингтон несет ответственность перед миром за физическую неприкосновенность Мадуро. Александр Лукашенко накануне категорически осудил действия США. А глава белорусского МИДа Максим Рыженков в телефонных разговорах с коллегами из России и Венесуэлы подтвердил солидарность и поддержку законного правительства Венесуэлы. 5 января вопрос о будущем латиноамериканской страны будет вынесен на экстренное заседание Совбеза ООН. Оно пройдет в 18 часов по минскому времени. В Венесуэле власть, согласно конституции, перешла к вице-президенту Делси Родригес. Она уже приняла присягу, и это решение поддержал Верховный суд. МИД: Беларусь рассматривает агрессию против Венесуэлы как прямую угрозу международному миру и безопасности