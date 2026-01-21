Эксклюзив о событиях в Венесуэле – 3 февраля. Подробности рассказал Вадим Гигин

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудили присоединение Беларуси к Совету мира, что происходит на Всемирном экономическом форуме в Давосе, а также другие важнейшие международные события. В гостях генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Я скажу, что на данный момент имеется достаточно полная информация. Мы 3 февраля, через месяц после этих событий, планируем провести, я думаю, на базе Национальной библиотеки, круглый стол с участием патриотических сил и посольства Венесуэлы, где многие данные будут озвучены. Они полностью совпадают с тем, что говорил наш Президент: и о предательстве, и о подкупе, и о разном поведении.

Но это история, кстати говоря, и героизма. Героизма самого Мадуро, его жены, просто блестящих кубинских спецназовцев, которые там были. Но ведь посмотрите, Трамп выкрал Мадуро, они провели операцию, но ведь чавесский режим, он остается. Они вынуждены идти с ним на договор. Вот об этом мало говорят, а я бы хотел об этом сказать. Вот при всех нюансах, при всех вот этих, ну, давайте скажем, договорняках каких-то. Но ведь насколько сильный режим построил Уго Чавес, что даже выкрав, выведя из игры нынешнего лидера этого режима, Трамп не решился на сухопутную операцию, потому что он бы и погиб в Барриос Каракаса.

Трамп не решился снести этот режим, потому что понимал, что втянется в очень долгую войну.

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