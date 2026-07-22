Новости по тегу #Валерия Яскевич

Днем вы можете рассмотреть все достопримечательности. Можно подняться в вечернее время и посмотреть на панораму огней большого города.
Леди в форме привлекает внимание сразу – хрупкая, с командирским голосом и горящими глазами. Дарья Сытько еще в школе решила: хочет в строй и уверенно шла к цели. Школу окончила с золотой медалью и поступила в Военную академию.
Каждое утро пробежка, а на выходных сцена. 58 лет женщина отдала общепиту. Работа в буфете стала делом жизни, а любовь к искусству тем, что наполняло жизнь смыслом за пределами профессии.
Бесплатные тренировки на свежем воздухе с профессиональными тренерами, десятки направлений на любой вкус и возможность заниматься спортом всей семьей.
«Девушки даже более уверенные, чем мужчины», – поделился тренер Артем Касперович.
Фестиваль «Цветные сны» – уникальный проект, где дети из интернатов могут проявить свои творческие способности. Для многих ребят это первый выход на большую сцену.
В феврале 1945 года советские войска заняли плацдарм на реке Одер. 70 километров до Берлина. Владимир Васильевич помнит тот момент, словно это было вчера.
Отвезла в клинику. Так я узнала, что он спинальник, не будет ходить. Люди бояться брать таких котов. Я оставила его себе. Главное – уход.
Волнистые попугайчики, шиншиллы, рыбки, черепахи, мини-пиги, лемуры. Всех пациентов объединяет одно – им нужен специалист, который окажет профессиональную помощь.
В столичной галерее на улице Димитрова открылась первая персональная выставка белорусского художника Василия Сумарева.
Катание на роликах – это не только детская забава. Все больше взрослых выбирают роллер-спорт для поддержания формы.
Куратор собрал работы авторов, которые по-разному видят пушистиков. Кто-то изображает котов на фоне нотных партитур, кто-то превращает музыкальные инструменты в персонажей.
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