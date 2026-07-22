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Новости по тегу #Валерия Яскевич

Выше только любовь – побывали на лучших смотровых площадках Минска
22 июля 2026 14:31

Выше только любовь – побывали на лучших смотровых площадках Минска

Семейная история и личная мечта – почему поступила в Военную академию, рассказала студентка
08 июля 2026 12:35

Семейная история и личная мечта – почему поступила в Военную академию, рассказала студентка

Режим, движение и хорошее настроение – рецептом молодости поделилась 94-летняя белоруска
24 июня 2026 15:42

Режим, движение и хорошее настроение – рецептом молодости поделилась 94-летняя белоруска

Новый сезон проекта «Спорт для всех» – рассказываем, какие тренировки подготовили организаторы для минчан
04 июня 2026 14:07

Новый сезон проекта «Спорт для всех» – рассказываем, какие тренировки подготовили организаторы для минчан

Леди боксируют не хуже мужчин – почему девушки все чаще выбирают занятия боксом
03 июня 2026 12:03

Леди боксируют не хуже мужчин – почему девушки все чаще выбирают занятия боксом

Модные коллекции для особенных детей – рассказываем о благотворительном проекте «Цветные сны»
20 мая 2026 13:13

Модные коллекции для особенных детей – рассказываем о благотворительном проекте «Цветные сны»

Освобождал Варшаву и Берлин – ветеран Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями
14 мая 2026 06:19

Освобождал Варшаву и Берлин – ветеран Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями

У мусорных баков увидела маленького котенка – волонтеры поделились историями своих питомцев
30 апреля 2026 12:36

У мусорных баков увидела маленького котенка – волонтеры поделились историями своих питомцев

Один из немногих в Минске – как начал лечить экзотических животных, рассказал ветеринарный врач
08 апреля 2026 18:50

Один из немногих в Минске – как начал лечить экзотических животных, рассказал ветеринарный врач

Его работы хранятся в знаменитой Третьяковке – рассказываем о творчестве Валерия Сумарева
02 апреля 2026 15:58

Его работы хранятся в знаменитой Третьяковке – рассказываем о творчестве Валерия Сумарева

Как научиться кататься на роликах? Вот несколько базовых правил для новичков!
31 марта 2026 14:38

Как научиться кататься на роликах? Вот несколько базовых правил для новичков!

Порция заМУРчательного настроения – в Минске открылась выставка «Джаз! Коты! Весна!»
30 марта 2026 08:41

Порция заМУРчательного настроения – в Минске открылась выставка «Джаз! Коты! Весна!»