Его работы хранятся в знаменитой Третьяковке – рассказываем о творчестве Валерия Сумарева
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Находки времен Полоцкого княжества – побывали в Червенском районном краеведческом музее
В столичной галерее на улице Димитрова открылась первая персональная выставка белорусского художника Василия Сумарева. Это легендарный живописец, которому исполнилось 87 лет. Василий Федорович родился в Минске. Его учителями были Ахремчик, Данциг, Стасевич – имена, определившие лицо белорусской школы живописи. Василий Федорович Сумарев – заслуженный деятель искусств в Беларуси. Его работы хранятся в Национальном художественном музее и даже в знаменитой Третьяковке. Но до сих пор у мастера не было сольного выставочного проекта такого масштаба.
Василий Сумарев, художник, заслуженный деятель искусств Беларуси:
Я не любитель этих персональных выставок.
Валерия Яскевич, корреспондент:
Почему?
Василий Сумарев:
По натуре такой. Считаю, что это все еще далеко. Здесь это благодаря дочке моей. Она говорит, что я соберу, организую.
Катерина Сумарева, дочь Василия Сумарева, художник:
Василию Федоровичу через пару лет будет 90 лет – это такой серьезный юбилей. Я думаю, что надо сделать все, чтобы найти и взять в фондах его работы. Сделать масштабную, уже не такую камерную и лирическую, как здесь, а более масштабную, пусть фрагментами лирическую, но серьезную, глобальную выставку. Эта выставка очень тонко куратором выстроена, что этот мой дом расширяется до размеров страны. То есть любой уголочек в пейзаже – это любимое место.
Экспозиция построена как путешествие по дому – комната детства, мастерская. Белорусская природа, которая олицетворяет малую родину.
Подробности в видео.