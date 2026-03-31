Как научиться кататься на роликах? Вот несколько базовых правил для новичков!

Валерия Яскевич, корреспондент:

Асфальт зовет кататься на роликах. Многих волнует вопрос, а не поздно ли начать и как правильно встать на эти восемь колес? Поехали разбираться.

Катание на роликах – это не только детская забава. Все больше взрослых выбирают роллер-спорт для поддержания формы. За час интенсивной езды можно сжечь до 600 калорий, укрепить сердце, развить координацию и баланс, а еще получить витамин D на свежем воздухе.