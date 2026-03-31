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Как научиться кататься на роликах? Вот несколько базовых правил для новичков!

31 марта 2026 14:38
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Как научиться кататься на роликах? Вот несколько базовых правил для новичков!-1

Валерия Яскевич, корреспондент:
Асфальт зовет кататься на роликах. Многих волнует вопрос, а не поздно ли начать и как правильно встать на эти восемь колес? Поехали разбираться. 

Катание на роликах – это не только детская забава. Все больше взрослых выбирают роллер-спорт для поддержания формы. За час интенсивной езды можно сжечь до 600 калорий, укрепить сердце, развить координацию и баланс, а еще получить витамин D на свежем воздухе. 

Как научиться кататься на роликах? Вот несколько базовых правил для новичков!-3

Ольга Сафронова, инструктор по катанию на роликах:
Чаще приходят учиться, конечно же, дети, но и взрослые в том числе. Особенно родители детей. Возрастных ограничений нет. Приходят как детки с 2-3-летнего возраста, так и приходят в 50-60 лет. 

Как научиться кататься на роликах? Вот несколько базовых правил для новичков!-5

Первая ошибка новичка – выйти на асфальт без защиты. Даже несильное падение может серьезно выбить из колеи на две недели. Умение падать – один из первых навыков, которым обучают в роллер-школах. А минимальный набор защиты выглядит вот так – нарукавники, налокотники, шлем. 

Как научиться кататься на роликах? Вот несколько базовых правил для новичков!-7

Главное правило – никогда не падайте назад. Если чувствуете, что теряете равновесие, группируйтесь и падайте вперед. Тормозите скольжением по асфальту. 

Подробнее смотрите в видео.

# Полезные советы # Валерия Яскевич

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