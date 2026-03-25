Работы «Тактак» есть в России, Казахстане и других странах – пообщались с белорусским стрит-художником

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Бедренная кость и бивень мамонта – какие уникальные экспонаты представлены в музее средней школы № 19 Минска.

В уличном искусстве важна каждая деталь – тень, цвет, линия. Художник создает свой уникальный знак – стилизованный логотип и вписывает его в городской ландшафт. Много ли имен современных стрит-художников вы можете назвать? Александр Благий – один их тех, чьи работы вы точно хоть раз замечали, гуляя по Минску. Многие знают его как Kontra или «Тактак».