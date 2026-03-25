Работы «Тактак» есть в России, Казахстане и других странах – пообщались с белорусским стрит-художником
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Бедренная кость и бивень мамонта – какие уникальные экспонаты представлены в музее средней школы № 19 Минска.
В уличном искусстве важна каждая деталь – тень, цвет, линия. Художник создает свой уникальный знак – стилизованный логотип и вписывает его в городской ландшафт. Много ли имен современных стрит-художников вы можете назвать? Александр Благий – один их тех, чьи работы вы точно хоть раз замечали, гуляя по Минску. Многие знают его как Kontra или «Тактак».
Работа, которая больше 10 лет радует минчан, – мурал в районе парка Челюскинцев. Художник нарисовал его в рамках фестиваля, но посыл оказался глубже. Он принес реальную пользу братьям нашим меньшим.
Александр Благий, уличный художник:
У нас была свободная тема. Когда я готовил эскизы, мельком случайно увидел такую информацию, что в Беларуси осталась последняя пара сов сипух и решил третью нарисовать. Стилизовал сипуху – вокруг лента в виде оберега.
История получила продолжение. Александр связался с орнитологами, они развесили домики для птиц. Ситуацию удалось исправить.
За плечами – десятки разных выставок и мероприятий. Фестиваль дизайна, благотворительный проект – каждому району Беларуси свою птицу-символ, международные фестивали уличного искусства. На улицах Минска больше 19 работ Александра, но есть и в России, Казахстане, и других странах.
Подробности в видео.