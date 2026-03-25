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Работы «Тактак» есть в России, Казахстане и других странах – пообщались с белорусским стрит-художником

25 марта 2026 14:54
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

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В уличном искусстве важна каждая деталь – тень, цвет, линия. Художник создает свой уникальный знак – стилизованный логотип и вписывает его в городской ландшафт. Много ли имен современных стрит-художников вы можете назвать? Александр Благий – один их тех, чьи работы вы точно хоть раз замечали, гуляя по Минску. Многие знают его как Kontra или «Тактак».

Работы «Тактак» есть в России, Казахстане и других странах – пообщались с белорусским стрит-художником-2

Работа, которая больше 10 лет радует минчан, – мурал в районе парка Челюскинцев. Художник нарисовал его в рамках фестиваля, но посыл оказался глубже. Он принес реальную пользу братьям нашим меньшим.

Работы «Тактак» есть в России, Казахстане и других странах – пообщались с белорусским стрит-художником-4

Александр Благий, уличный художник:
У нас была свободная тема. Когда я готовил эскизы, мельком случайно увидел такую информацию, что в Беларуси осталась последняя пара сов сипух и решил третью нарисовать. Стилизовал сипуху – вокруг лента в виде оберега.

История получила продолжение. Александр связался с орнитологами, они развесили домики для птиц. Ситуацию удалось исправить.

Работы «Тактак» есть в России, Казахстане и других странах – пообщались с белорусским стрит-художником-6

За плечами – десятки разных выставок и мероприятий. Фестиваль дизайна, благотворительный проект – каждому району Беларуси свою птицу-символ, международные фестивали уличного искусства. На улицах Минска больше 19 работ Александра, но есть и в России, Казахстане, и других странах.

Подробности в видео.

# Валерия Яскевич # Художники Минска

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