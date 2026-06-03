Леди боксируют не хуже мужчин – почему девушки все чаще выбирают занятия боксом

Артем Касперович перешел в бокс по совету отца. Поначалу не нравилось, но со временем влился. Артем уверен, бокс для женщин – это не агрессия, а характер, самодисциплина и умение держать удар. Артем Касперович: Да, сейчас это модно. У нас много девушек в зале. И все стереотипы остались в прошлом. Самое крутое качество – это уверенность в себе и в своих действиях.

Арина Хоменя пришла в этот спорт недавно. Решила попробовать что-то новое для себя. И, кажется, нашла в нем нечто большее, чем просто физическую нагрузку.

Арина Хоменя:

Это разминка даже не только для тела, но и для головы. После это даже в жизни помогает немножко структурировать информацию. Мне как студенту это действительно помогает. Естественно, это владение своим телом. Кажется, что это достаточно легко, но когда ты на деле это пробуешь, не все так просто. Я вхожу в контакт со своим телом, и мне это нравится.