Освобождал Варшаву и Берлин – ветеран Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями

«Пока мы их помним, они живы» – поговорили с участниками военно-исторических реконструкций

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Это не строчка из учебника, это голос человека, который называет свою бригаду так, будто расстался с ней вчера. Владимир Васильевич Бородин в 1943 году в свои 18 оказался на фронте. В феврале 1945 года советские войска заняли плацдарм на реке Одер. 70 километров до Берлина. Владимир Васильевич помнит тот момент, словно это было вчера.

Владимир Бородин:

Ночью уже приходит офицер. Меня вызывают на командный пункт полка – местечко такое вдоль железной дороги. Железная дорога соединяла Кюстрин – немецкий город с Берлином. Надо уничтожить этот самый пункт сопротивления немцев.

Снаряд 46 килограммов плюс заряд. Парню еще и 20 не исполнилось. В расчете всего пять человек.

Владимир Бородин:

Выстрелили в упор почти, считай. Мы таким образом, значит, четыре дома разгромили. Оказывается, это я уже после войны уточнял, что это был один из пунктов директивы Жукова по подготовке Берлинской операции.