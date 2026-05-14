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Освобождал Варшаву и Берлин – ветеран Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями

14 мая 2026 06:19
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

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Освобождал Варшаву и Берлин – ветеран Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями-2

Владимир Бородин, ветеран Великой Отечественной войны:
43-я гвардейская пушечная артиллерийская Запорожско-Одесская ордена Ленина Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова бригада.

Это не строчка из учебника, это голос человека, который называет свою бригаду так, будто расстался с ней вчера. Владимир Васильевич Бородин в 1943 году в свои 18 оказался на фронте. В феврале 1945 года советские войска заняли плацдарм на реке Одер. 70 километров до Берлина. Владимир Васильевич помнит тот момент, словно это было вчера.

Освобождал Варшаву и Берлин – ветеран Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями-4

Владимир Бородин:
Ночью уже приходит офицер. Меня вызывают на командный пункт полка – местечко такое вдоль железной дороги. Железная дорога соединяла Кюстрин – немецкий город с Берлином. Надо уничтожить этот самый пункт сопротивления немцев.

Снаряд 46 килограммов плюс заряд. Парню еще и 20 не исполнилось. В расчете всего пять человек.

Владимир Бородин:
Выстрелили в упор почти, считай. Мы таким образом, значит, четыре дома разгромили. Оказывается, это я уже после войны уточнял, что это был один из пунктов директивы Жукова по подготовке Берлинской операции.

Освобождал Варшаву и Берлин – ветеран Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями-6

За участие в том бою Владимир Васильевич был награжден орденом Отечественной войны II степени. Всего на груди ветерана три таких награды. Еще орден Красной Звезды, медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Освобождал Варшаву и Берлин – ветеран Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями-8

Владимир Бородин:
Первый орден я получил – стреляли по какой-то батарее немецкой. Потом второй получил. Третий получил уже после войны за Берлин. Самое ценное – это второй этот орден Отечественной войны. Там вообще в дурацком положении был. Ни распоряжений никаких не было. Действуй по своему усмотрению. Какую большую пользу сделали. Мы все пять человек там – два наводчика, два командира орудия и я выполнили такую задачу.

Освобождал Варшаву и Берлин – ветеран Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями-10

Потом была Победа. Владимир Васильевич вспоминает: их уже выводили из Берлина к месту постоянной дислокации. Остановились на ночлег. Вдруг залп.

Владимир Бородин:
Мы с одним лейтенантом еще: пошли посмотрим. Вышли туда, прошли, вдруг слышим залп. Начали прыгать через заборы, прибегаем, а там кричат: «Победа!» Опять залп. Так встретили День Победы.

Подробности в видео.

# Владимир Бородин # Валерия Яскевич # Великая Отечественная война # ветераны

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